تكنولوجيا: تحديث Valley of Memory لـ Assassin’s Creed Mirage يضيف قفزًا يدويًا وتحسينات للباركور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Ubisoft رسميًا عن التوسعة المجانية الجديدة للعبة Assassin’s Creed Mirage بعنوان Valley of Memory، والتي ستصدر في 18 نوفمبر بمناسبة الذكرى الثانية للعبة. وتَعِد هذه الإضافة بست ساعات من أسلوب لعب جديد ومحتوى قصصي ممتد.

تجري أحداث التوسعة قبل نهاية اللعبة الأصلية، حيث يكتشف بطل القصة بسيم شائعات حول احتمال بقاء والده المفقود على قيد الحياة في مدينة العلا العربية.

وأوضح مخرج التوسعة، فلوريان سالوميز، في مذكرات المطورين أن التحدي الأكبر كان في إعادة بناء المنطقة كما كانت في القرن التاسع، موضحًا أنها تمثل مزيجًا بين حضارة مزدهرة وطبيعة برية قديمة. وأكد أن هدف الفريق هو إبراز جمال الحقبة التاريخية والإعداد بدقة تجمع بين الفن والبحث التاريخي.

عند وصول بسيم إلى الوادي، يجد المكان مهددًا من قِبل “اللصوص” دون أي أثر لوالده، لتبدأ فصول قصة جديدة في بيئة مستوحاة من التاريخ العربي في القرن التاسع.

وتُقدّم التوسعة مناطق جديدة لاستكشافها، مثل البلدة القديمة في العلا، وصخرة الفيل، ومقبرة الحجر، وحصن موسى بن نصير، ووادي الحجارة، إضافةً إلى مواقع أثرية أخرى.

ومن المزايا الجديدة إمكانية عزف آلة العود في مواقع محددة بعد جمع النوتات الموسيقية عبر تحديات الباركور، في تجربة تذكّر بلحظات التأمل في لعبة Ghost of Tsushima.

وبجانب القصة الجديدة، يجلب تحديث Valley of Memory تحسينات كبيرة على مدينتي العلا وبغداد، منها إمكانية إعادة لعب مهام Black Box والعقود المنجزة من خلال قسم Animus Sequences في لوحة الأهداف.

كما أُعيدت صياغة نظام الباركور مع ميزة القفز اليدوي، التي تتيح للاعبين الوصول إلى مسارات جديدة كانت مستحيلة سابقًا.

كذلك أُضيفت مهارة جديدة تُعرف باسم Engineer 2 في شجرة قدرات بسيم، تسمح بتجهيز جميع تعديلات الأدوات من المستوى الأول، بالإضافة إلى ترقية جديدة للمستوى الثالث لكل أداة.

جدير بالذكر أن تطوير توسعة Valley of Memory تم بالتعاون بين Ubisoft وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشارك في إنتاجها كل من Ubisoft Bordeaux وUbisoft Paris بدعم من استوديوهات بوخارست، دا نانغ، ومونبلييه.

وتتوفر التوسعة مجانًا لجميع مالكي Assassin’s Creed Mirage على منصات Ubisoft+ وPlayStation 5 وPlayStation 4 وXbox Series S|X وXbox One وAmazon Luna وiOS والحاسب الشخصي.

