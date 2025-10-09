تكنولوجيا: مهندس من AMD يؤكد تطوير جهاز Xbox جديد قد لا يكون خليفة Series X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثار تقرير حديث حول احتمال إلغاء جهاز Xbox من الجيل الجديد ردًا مباشرًا من شركة مايكروسوفت، التي أكدت التزامها بمواصلة تطوير أجهزة Xbox المستقبلية المصنعة داخليًا.

ومع ذلك، جاء تسريب جديد من أحد مهندسي AMD ليمنح اللاعبين بعض الطمأنينة، إذ كشف عن استمرار التقدم في تطوير شريحة Magnus APU، لكن من غير المؤكد بعد ما إذا كان الجهاز الذي سيعمل بها سيأخذ شكل جهاز ألعاب تقليدي.

التفاصيل الجديدة ظهرت في مقطع فيديو نشره حساب Moore’s Law is Dead، تضمن تصريحات من مصدر داخل AMD. وأكد المهندس أن الشركة ما زالت تعمل مع مايكروسوفت على تطوير العتاد القائم على معمارية Magnus APU، مشيرًا إلى أن العقود المبرمة بين الشركتين تجعل من الصعب على مايكروسوفت التخلي عن مشروع Xbox الجديد في هذه المرحلة.

أما الغموض فيدور حول طبيعة الأجهزة التي ستحمل علامة Xbox وتستخدم الشريحة الجديدة، إذ أوضح المصدر أن المشروع كان يُعرف في بدايته باسم “Xbox Project”، لكنه قد يتحول إلى جهاز هجين يجمع بين الحاسب ووحدة الألعاب، يعمل بنظام Windows 11 أو إصدار محدث منه. ومن المحتمل أن يقدم تجربة مشابهة لجهاز Asus ROG Ally، مع دعم لخدمة Game Pass ومكتبة ضخمة من الألعاب.

وتجمع شريحة Magnus APU بين أنوية Zen 6 للمعالجة المركزية ومعمارية RDNA 5 للرسومات، ما يمنحها أداءً عاليًا وتصميمًا مرنًا يسمح باستخدامها في أشكال مختلفة من الأجهزة. وقد تختار مايكروسوفت إنتاج جهاز يجمع بين خصائص الحاسب الشخصي ووحدات Series X وSeries S الحالية.

ورغم التحسينات المتوقعة في الأداء، قد لا يلقى الاتجاه الجديد ترحيبًا واسعًا من جمهور أجهزة الألعاب المنزلية. إذ تأمل مايكروسوفت أن تساعد واجهتها المحدثة والمبسطة على جعل تجربة اللعب عبر نظام Windows أكثر سلاسة، لكنها قد تظل أقل تكاملًا مقارنةً بواجهة Xbox التقليدية.

كما أن غياب الألعاب الحصرية قد يقلل من الحافز لدى المستخدمين لاختيار الجهاز القادم على حساب PlayStation 6.

ويبدو واضحًا أن مايكروسوفت لم تتخلَّ بعد عن خططها لتطوير أجهزة ألعاب جديدة، وإن كانت الاستراتيجية المقبلة قد لا تعتمد على إنتاج جهاز واحد بكميات ضخمة، بل على طرح حلول متعددة ومتنوعـة ضمن منظومة Xbox.

المصدر