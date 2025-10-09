تكنولوجيا: إطلاق Google Pixel 10 Pro Fold وPixel Buds 2a رسميًا في الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل في أغسطس الماضي عن سلسلة Pixel 10 التي تضم أربعة هواتف هي Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold.

وبعد أن طُرحت الهواتف الثلاثة الأولى للبيع في الشهر نفسه، أصبح اليوم هاتف Pixel 10 Pro Fold متاحًا رسميًا للشراء.

يبدأ سعر Google Pixel 10 Pro Fold من 1799 دولارًا في الولايات المتحدة، و1899 يورو في أوروبا، و172,999 روبية في الهند. ويتوفر الهاتف بخيارين من السعة التخزينية:

256 جيجابايت مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مقابل 1799 دولارًا

512 جيجابايت مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مقابل 1919 دولارًا

يُعرض الهاتف بلون رمادي أنيق، ويعمل بمعالج Tensor G5 من جوجل، مع نظام Android 16 بشكل افتراضي، وذاكرة عشوائية تبلغ 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

كما يأتي بشاشة OLED قابلة للطي مقاس 8 بوصات بتردد 120 هرتز ودقة 2152×2076 بكسل، في حين تبلغ دقة شاشة الغطاء 1080p بمقاس 6.4 بوصات وتردد 120 هرتز أيضًا.

يحتوي Pixel 10 Pro Fold على بطارية بسعة 5015 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 30 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط، إلى جانب دعم ميزة الشحن المباشر (Bypass Charging).

كما يضم خمس كاميرات: كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة تيليفوتو بدقة 10.8 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 10.5 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرتين أماميتين بدقة 10 ميجابكسل لكل منهما.

وتشمل أبرز ميزاته مستشعر بصمة مدمج في الجانب، ومكبرات صوت ستيريو، وتصنيف مقاومة المياه والغبار IP68.

أما سماعات Google Pixel Buds 2a اللاسلكية، التي أُعلن عنها مع سلسلة Pixel 10، فقد أصبحت متاحة أيضًا للبيع بسعر 129 دولارًا في الولايات المتحدة، و149 يورو في أوروبا، و12,999 روبية في الهند.

تعمل السماعات بشريحة Tensor A1، وتأتي بتصنيف IP54 لمقاومة العرق والماء، وتدعم الصوت المكاني وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) للمرة الأولى في سلسلة A. وتوفر حتى 7 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة، ويمكن أن تصل مدة الاستخدام الإجمالية إلى 20 ساعة عند استخدام علبة الشحن.

كل من الهاتف والسماعات متاحان عبر متجر جوجل الرسمي وعبر شركائها المعتمدين من متاجر البيع بالتجزئة على الإنترنت وخارجها.

