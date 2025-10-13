تكنولوجيا: تسريب شامل لـ Oppo Find X9 Pro: كاميرا Hasselblad ووضع XPan

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعيش الصين حاليًا فترة مليئة بالإصدارات التقنية الجديدة، فبعد إعلان شاومي عن سلسلة Xiaomi 17 في نهاية سبتمبر، تستعد شركات عديدة لإطلاق هواتفها الرائدة المعتمدة على معالجات كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5 و ميدياتك Dimensity 9500.

بدأت Vivo السباق بهاتف X300 Pro يوم الاثنين، تليها Honor يوم الأربعاء مع سلسلة Magic 8، ثم أوبو يوم الخميس مع Find X9. من المقرر أن يُطرح Find X9 في 16 أكتوبر إلى جانب منتجات أخرى من أوبو، مع توقع إطلاقه في أوروبا قريبًا بعد الحدث.

تواصل أوبو تعاونها مع Hasselblad في تطوير الكاميرا، حيث كشفت الشركة عبر Weibo عن بعض العينات والصور بدقة 4K. ويبدو أن وضع Hasselblad XPan قد حصل على تحسينات ملحوظة، إذ يمكن للمستخدمين التقاط صور عريضة بأسلوب “سينمائي” والتبديل بين جميع العدسات أثناء التصوير، مع إمكانية اختيار أنماط مثل الأبيض والأسود أو تأثير الفيلم الكلاسيكي.

أما عن المواصفات، فقد كشفت التسريبات عن تفاصيل نهائية لهاتفي Find X9 و Find X9 Pro.

يأتي Find X9 بشاشة OLED مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعالج Dimensity 9500، مع بطارية بسعة 7025 مللي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقدرة 80 واط ولاسلكيًا بقدرة 50 واط، إضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر Sony LYT-808 بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بيريسكوب LYT-600.

أما Find X9 Pro فيحمل شاشة LTPO-OLED مقاس 6.78 بوصة بنفس الدقة والمعالج الأحدث من كوالكوم، مع بطارية 7500 مللي أمبير وشحن سريع مماثل.

وتضم الكاميرا الرئيسية مستشعر Sony LYT-828 بدقة 50 ميجابكسل وعدسة زوم بيريسكوبية ISOCELL HP5 بدقة 200 ميجابكسل تدعم لقطات الماكرو البعيدة. كلا الهاتفين يتمتعان بحماية IP68 وIP69 ضد الماء والغبار.

