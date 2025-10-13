تكنولوجيا: تحديث Philips Hue Bridge يجلب دعم ميزة عرض الغرف الموسعة في التطبيق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة فيليبس في طرح أول تحديث برمجي لجهاز Philips Hue Bridge Pro، والذي يحمل الإصدار رقم 2071112000، بعد إطلاقه رسميًا خلال معرض IFA 2025 ضمن مجموعة منتجاتها الذكية الجديدة.

كما وصل تحديث مشابه، برقم 1973146020، إلى الإصدار الأقدم من Hue Bridge المتوفر حاليًا بسعر 39.99 دولارًا على أمازون.

يضيف التحديثان دعمًا لميزة جديدة قادمة إلى تطبيق Philips Hue على الهواتف الذكية. فبعد أن كانت واجهة الغرف (Room View) تُظهر فقط المصابيح والمشاهد، ستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين رؤية المزيد من التفاصيل داخل كل غرفة، مثل المفاتيح وأجهزة الاستشعار والكاميرات والمناطق المزودة بتقنية MotionAware.

وكما جرت العادة، أوضحت فيليبس أن التحديثين سيصلان تلقائيًا عبر الهواء (OTA) إلى مستخدمي Hue Bridge Pro وHue Bridge، بشرط تفعيل التحديث التلقائي في إعدادات التطبيق عبر المسار: Settings > Software update > Automatic update. وحتى الآن، لم تُحدد الشركة موعد طرح الميزة الجديدة رسميًا داخل التطبيق.

المصدر