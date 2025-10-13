تكنولوجيا: Anker تطلق شاحن سيارة لاسلكي جديد بتقنية Qi2 في سوق جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة أنكر في طرح شاحنها اللاسلكي الجديد للسيارة Anker Prime Wireless Car Charger (MagGo, AirCool, Pad) في الأسواق الأوروبية، بعد أن أُطلق رسميًا في الولايات المتحدة نهاية سبتمبر 2025.

يتوفر الشاحن حاليًا على موقع أمازون ألمانيا بسعر 79.99 يورو، ومن المقرر أن يصل خلال الأسابيع القادمة إلى دول أخرى مثل المملكة المتحدة وهولندا وإسبانيا. وفي الولايات المتحدة، خُفِّض سعره من 89.99 دولارًا إلى 69.99 دولارًا، أي بخصم 22%.

يتميز الشاحن الجديد بدعمه لتقنية Qi2، حيث يمكنه شحن الهواتف لاسلكيًا بقدرة تصل إلى 25 واط. وتقول أنكر إن هذه التقنية تتيح شحن هاتف iPhone 17 Pro حتى 50% خلال نحو 22 دقيقة عند 15 واط، بينما يحتاج iPhone 15 Pro إلى 32 دقيقة للوصول إلى نفس النسبة.

كما يعتمد الجهاز على تقنية التبريد الحراري (TEC) للحفاظ على صحة البطارية وتقليل الحرارة، مع مستوى ضوضاء لا يتجاوز 30 ديسيبل. وتعمل ميزة ActiveShield 5.0 على فحص درجة الحرارة أكثر من 10 ملايين مرة لضمان أعلى معايير الأمان.

يُثبَّت الشاحن على فتحات تهوية السيارة، ويتيح تدوير الهاتف بزاوية 360 درجة وضبط زاوية الحامل حتى 32 درجة. يأتي مع كابل USB-C بطول متر تقريبًا، وحاملين للكابل، ومحول طاقة مزدوج المنافذ (48 واط USB-C و12 واط USB-A). ويتميز الجهاز بتصميم معدني باللون الرمادي الداكن وأبعاد 93×59.9×87.9 ملم.

