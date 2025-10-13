تكنولوجيا: إطلاق Nubia Z80 Ultra رسميًا والتصميم يُكشف بالكامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Nubia لإطلاق هاتفها الرائد الجديد Z80 Ultra رسميًا في الصين يوم 22 أكتوبر، بعد سلسلة من التسريبات التي كشفت كثيرًا من تفاصيله في الأسابيع الماضية. الهاتف يأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وهو من أقوى شرائح الفئة العليا لهذا العام.

كشفت الشركة كذلك عن تصميم الهاتف بشكل رسمي، مؤكدًة أنه سيحافظ على هوية Z70 Ultra السابقة مع بعض التعديلات الملحوظة في جزيرة الكاميرات.

حيث أعيد ترتيب العدسات ليظهر المستشعر الرئيسي وعدسة التصوير الواسع في الأعلى، بينما يتموضع مستشعر الزوم البيريسكوبي أسفلها. كما تمتد حواف جزيرة الكاميرات بانسيابية نحو جانبي الغطاء الخلفي لتمنح الهاتف مظهرًا أكثر أناقة.

سيُطرح الهاتف بثلاثة ألوان: الأبيض والأسود ونسخة خاصة مستوحاة من لوحة Starry Sky للفنان فان جوخ، تحمل لمسات فنية فريدة.

من ناحية التصوير، سيضم الهاتف عدسة فائقة العرض مكافئة لـ18 ملم مع مستشعر بحجم 1/1.55 بوصة وعدسات 7P ومرشح IR خاص.

وتأتي الكاميرا الرئيسية بمستشعر Omnivision 990 بحجم 1/1.3 بوصة وعدسة 35 ملم. أما الكاميرا الثالثة، فتوفّر تقريبًا هجينًا حتى 50x مع تثبيت بصري OIS، وهو ما يتوافق مع كاميرا 64 ميجابكسل الموجودة في طرازَي Z70 Ultra وZ70S Ultra.

نشرت Nubia أيضًا مجموعة من الصور التجريبية الملتقطة بالهاتف، والتي أظهرت تنوعًا واضحًا في البُعد البؤري بين 18 ملم و140 ملم، ما يبرز قوة النظام البصري في معالجة التفاصيل في مختلف ظروف التصوير.

أما من حيث الشاشة، فمن المتوقع أن يأتي Z80 Ultra بشاشة OLED كاملة بتردد 144 هرتز مع كاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحمل بطارية بسعة 7100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، لتقديم أداء متكامل من حيث القوة والكفاءة.

