تكنولوجيا: كاتب السيناريو يؤكد بدء العمل على Mortal Kombat III: “تم التعاقد معي لكتابة الجزء القادم”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركتا Warner Bros وNew Line Cinema رسميًا عن بدء العمل على الجزء الثالث من سلسلة Mortal Kombat المعاد إطلاقها، وذلك حتى قبل عرض فيلم Mortal Kombat II المنتظر. وقد بدأ كاتب السيناريو جيريمي سلاتر بالفعل في كتابة نص الجزء الجديد Mortal Kombat III.

جاء هذا الإعلان المفاجئ خلال جلسة حوارية حماسية في معرض New York Comic Con يوم 11 أكتوبر، حيث شارك سلاتر إلى جانب المخرج سيمون مكويد وعدد من أبطال الفيلم، من بينهم كارل أوربان من مسلسل The Boys بدور جوني كيج، وأديلين رودولف بدور كيتانا، وتاتي غابرييل بدور جايد، ومارتن فورد بدور شاو خان، للحديث عن الجزء الثاني وكشف بعض التفاصيل عن الجزء القادم.

وخلال الحدث، صرّح سلاتر أمام الجمهور قائلاً: “أصدقاؤنا في New Line وWarner Bros متحمسون جدًا لهذا الفيلم. إنهم واثقون تمامًا من وجود قاعدة جماهيرية ضخمة بانتظاره، لدرجة أنهم تعاقدوا معي بالفعل لبدء كتابة الجزء التالي من Mortal Kombat.”

وتعكس هذه الخطوة ثقة كبيرة من Warner Bros في قوة السلسلة، خاصة مع النجاح الهائل الذي حققته ألعاب الفيديو الأصلية منذ انطلاقتها عام 1992، إذ تجاوزت مبيعاتها 100 مليون نسخة حول العالم، مما يجعلها من أنجح سلاسل الألعاب في التاريخ.

وللتوضيح، بلغت مبيعات لعبة Mortal Kombat X حوالي 12 مليون نسخة، تلتها Mortal Kombat 11 التي حققت 15 مليون نسخة، في حين باعت Mortal Kombat 1 الصادرة عام 2023 نحو 5 ملايين نسخة حتى الآن.

جيريمي سلاتر، الذي كتب سيناريو Mortal Kombat II ويعمل أيضًا كمنتج منفذ له، يُعد من أبرز كتاب السيناريوهات في مجال التكييفات السينمائية.

فقد شارك في كتابة أفلام شهيرة مثل النسخة الجديدة من Fantastic Four عام 2015، وفيلم Death Note من نتفليكس عام 2017، بالإضافة إلى مساهمته في فيلم Godzilla x Kong: The New Empire. كما تولى دور الكاتب الرئيسي في مسلسل Moon Knight من ديزني بلس.

من المقرر عرض Mortal Kombat II في 15 مايو 2026، مع عودة عدد من أبطال الجزء الأول، إلى جانب وجوه جديدة مثل كارل أوربان بدور جوني كيج، وديزموند شيام بدور الملك جيرود، ودامون هيريمان بدور كوان تشي، وآنا ثو نغوين بدور الملكة سندل، وCJ بلومفيلد بدور باراكا.

ورغم أن تفاصيل قصة الجزء الثالث لم تُكشف بعد، فإن الإعلان المبكر عنه يؤكد نية Warner Bros في توسيع عالم Mortal Kombat السينمائي.

جدير بالذكر أن الفيلم الأصلي الذي صدر عام 1995 حقق 122.1 مليون دولار عالميًا بميزانية 20 مليون دولار، تلاه فيلم Mortal Kombat: Annihilation عام 1997 بإيرادات بلغت 51.3 مليون دولار، ثم إعادة الإطلاق عام 2021، لتصل إجمالي إيرادات السلسلة السينمائية إلى 257 مليون دولار حول العالم.

المصدر