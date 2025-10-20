تكنولوجيا: تقرير: جميع طرازات Galaxy S26 ستحمل معالج Exynos 2600 ولكن ليس في كل الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لإطلاق جيل جديد من معالجاتها الخاصة، ويبدو أن الأداء هذه المرة سيكون مذهلًا. فبحسب المسرب المعروف @Jukanlosreve، الذي يتابع عن كثب أخبار صناعة الشرائح، سيحقق معالج Exynos 2600 قفزة ضخمة في أداء وحدة الرسومات (GPU) ووحدة المعالجة العصبية (NPU)، حيث يُتوقع أن يتفوق على معالجي Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم وA19 Pro من أبل بهامش مريح.

وإذا صحّ ذلك، فقد تعتمد سامسونج على معالج Exynos 2600 في جميع طرازات سلسلة Galaxy S26، وليس فقط في الإصدار الأساسي كما أُشيع سابقًا.

هذا ما أكده أيضًا المسرب الشهير Ice Universe الذي نقل معلومات من مصادر داخل الشركة. ومع ذلك، لن يُستبعد معالج كوالكوم كليًا، إذ ستختلف الإصدارات حسب المنطقة الجغرافية.

ووفقًا لما ذكره Jukan نقلًا عن وسائل إعلام كورية، ستتفوق وحدة الـNPU في معالج Exynos 2600 بمقدار ستة أضعاف على نظيرتها في شريحة أبل A19 Pro (المستخدمة في iPhone 17 Pro)، وبنحو 30% على وحدة الـNPU في Snapdragon 8 Elite Gen 5.

أما من ناحية الأداء العام، فيُقال إن أداء المعالج المركزي متعدد النوى سيكون أعلى بنسبة 14%، بينما سيقدم معالج الرسومات أداءً أسرع بنسبة 75% مقارنةً بمعالج A19 Pro، وبفارق 29% تقريبًا أمام شريحة كوالكوم الرائدة.

وفي الأسابيع الأخيرة، تزايدت التقارير التي تشير إلى نية سامسونج إطلاق Galaxy S26 Pro عالميًا بمعالج Exynos 2600، بعد أن كانت بعض الشائعات السابقة تتحدث عن استخدامه في النسخة Ultra فقط، وهو ما تم نفيه لاحقًا.

لكن يبدو أن الموقف تغيّر مجددًا، إذ تؤكد التسريبات الأخيرة أن جميع طرازات سلسلة S26 ستحمل المعالج الجديد في بعض المناطق على الأقل، حيث تهدف سامسونج إلى تحقيق توازن بنسبة 50/50 بين نسخ Exynos 2600 وSnapdragon 8 Elite Gen 5.

وستحصل الأسواق الأمريكية والصينية واليابانية على نسخ مزودة بمعالج كوالكوم، في حين ستصل الأجهزة المزودة بمعالج سامسونج إلى كوريا وأوروبا وبقية الأسواق العالمية.

اللافت أن مصانع سامسونج نفسها ستتولى إنتاج معالجات Snapdragon 8 Gen 5 باستخدام تقنية 2nm GAA، وهي التقنية نفسها التي سيُصنع بها معالج Exynos 2600، ما يعني أن جميع أجهزة Galaxy S26 (بطريقة أو بأخرى) ستحتوي على شرائح من إنتاج سامسونج.

جدير بالذكر أن سلسلة Galaxy S26 نفسها ما زالت تشهد تغييرات مستمرة، إذ تشير التقارير إلى أن Galaxy S26 Pro سيُطرح ببساطة تحت اسم “Galaxy S26”، بينما تم إلغاء نسخة S26 Edge، في حين سيستمر وجود S26+ وS26 Ultra كما هو متوقع.

