تكنولوجيا: Amazfit تطلق تحديثًا متأخرًا يحسّن دقة قياس نبضات القلب في ساعاتها الذكية

وصل تحديث جديد إلى ساعة Amazfit Active 2 (Round) الذكية، يحمل الإصدار البرمجي رقم 6.3.10.4، وذلك بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن التحديث السابق 6.3.8.3 المعروف باسم OTA 4.1.

لكن التحديث السابق لم يصل إلى مستخدمي Amazfit Active 2 (Round) كما كان متوقعًا، ويُرجح أن السبب في ذلك يعود إلى وجود خطأ برمجي أدى إلى تأجيل الإطلاق ورفع رقم الإصدار.

وقد شارك أحد المستخدمين على موقع Reddit سجل التغييرات للتحديث الجديد 6.3.10.4، والذي يتضمن الميزات نفسها التي كان من المفترض أن تصل في تحديث OTA 4.1.

ويضيف التحديث مجموعة من التحسينات تشمل مقاييس الجري المتقدمة مثل التذبذب العمودي ومدة ملامسة الأرض، بالإضافة إلى وضع تمرين جديد مخصص لسباقات الـ Ultra-Marathon، إلى جانب تذكيرات لممارسة قفز الحبل.

كما أصبح بإمكان المستخدمين أثناء التمرين فتح الساعة بمجرد رفع المعصم، وستستجيب الأزرار حتى في حال كانت الشاشة غير مفعّلة.

كذلك، تمت إضافة أيقونة جديدة لمستشعرات نبض القلب عبر البلوتوث الخارجي، لتوضيح مصدر بيانات النبض بشكل أفضل. ويمكن الآن التقاط صورة للشاشة بالضغط على زري الساعة معًا في الوقت نفسه.

ورغم هذه التحسينات، لم يُطرح بعد نظام BioCharge لمراقبة مستوى الطاقة في الجسم لنسخة Active 2 (Round). ويمكن لمستخدمي الساعة تثبيت التحديث الجديد عبر تطبيق Zepp.

وكما هو معتاد، ستبدأ عملية الإطلاق التدريجي في الولايات المتحدة وكندا والصين أولًا، على أن تصل إلى بقية المناطق خلال الأسبوع التالي.

