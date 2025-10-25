تكنولوجيا: كو: أبل تخفّض إنتاج آيفون Air بشكل مفاجئ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انضم المحلل الشهير لدى أبل، مينغ تشي كو، إلى عدد متزايد من المحللين الذين يؤكدون أن أبل بدأت بالفعل في تقليص طلبات إنتاج آيفون Air.

وفقًا لتقارير كو، تعمل الشركة على خفض الشحنات وسعة الإنتاج معًا، إذ من المتوقع أن يقلص معظم المورّدين قدراتهم الإنتاجية بنسبة تتجاوز 80% مع بداية الربع الأول من عام 2026، بينما سيتم إيقاف بعض المكوّنات ذات فترات التوريد الطويلة بالكامل بحلول نهاية عام 2025.

ويبدو أن آيفون Air لم يتمكن من تحقيق انتشار واسع، تمامًا مثل طرازَي آيفون mini و آيفون Plus.

ومع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة أن آيفون Air فشل. فطرازات آيفون Pro غالبًا ما تتفوق على غيرها في المبيعات خلال الفترة الأولى من الإطلاق.

وقد يكون ما تفعله أبل الآن مجرد خطوة لإعادة ضبط الإنتاج لدعم مبيعات طرازات Pro، مستفيدة من مرونة سلسلة التوريد الهائلة التي تمتلكها.

عادةً ما تبدأ مبيعات الطرازات غير الاحترافية بالارتفاع بعد مرور بضعة أشهر من طرحها في الأسواق. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون هذا هو الإصدار الوحيد من آيفون Air الذي سنراه مستقبلًا.

المصدر