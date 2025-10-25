تكنولوجيا: ريلمي تكشف عن هاتف Realme C85 Pro ببطارية عملاقة 7000 ملي أمبير ومقاومة للماء والغبار بحجم مدمج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن ريلمي لا تُعد من أكثر العلامات شهرة في بعض الأسواق مقارنةً بعمالقة مثل أبل وسامسونج، إلا أن منتجاتها متوفرة بالفعل في أوروبا والعديد من الأسواق حول العالم.

وتستعد الشركة الآن لإطلاق سلسلة Realme C85، حيث لم تُكشف المواصفات الكاملة بعد، لكن ريلمي بدأت بالإفصاح عن بعض التفاصيل اللافتة حول الهاتف القادم.

أكدت الشركة أن Realme C85 Pro سيحمل بطارية ضخمة بسعة 7000 ملي أمبير، وهي سعة تفوق المعدلات المعتادة في الهواتف غير المخصصة للاستخدامات القاسية.

وتقول ريلمي إن الهاتف قادر على العمل لمدة يومين كاملين بشحنة واحدة، رغم أن الأداء الفعلي سيعتمد على طبيعة الاستخدام. وإلى جانب ذلك، سيأتي الهاتف بشاشة AMOLED توفر سطوعًا يصل إلى 4000 شمعة في أقصى حالاته.

كما سيحصل Realme C85 Pro على شحن سريع بقدرة 45 واط، مع حصوله على شهادة IP69 التي تضمن مقاومة عالية للغبار والماء، بالإضافة إلى قدر معين من مقاومة السقوط.

ووفقًا لإحدى الشهادات، من المتوقع أن يأتي إصدار Realme C85 5G (والذي قد يختلف عن النسخة Pro) بمعالج MediaTek Dimensity 6300.

حتى الآن، لم تكشف الشركة عن موعد الإطلاق الرسمي أو السعر المتوقع للهاتف، لكن من الواضح أن Realme تهدف إلى تقديم هاتف متكامل يجمع بين الأداء القوي والبطارية الضخمة والتصميم المقاوم للعوامل الخارجية.

المصدر