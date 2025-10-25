تكنولوجيا: مسؤول سابق في مايكروسوفت: على Xbox أن تضع نينتندو في الحسبان قبل رفض فكرة الألعاب الحصرية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشعلت تصريحات رئيسة Xbox، سارة بوند، مؤخرًا جدلًا واسعًا بعدما وصفت الألعاب الحصرية بأنها “مفهوم قديم”، مشيرة إلى أن اللاعبين في الوقت الحالي يتوقعون أن تكون العناوين الشهيرة متاحة على أكثر من منصة.

لكن مايك يبارا، المسؤول التنفيذي السابق في مايكروسوفت، يرى الأمر من زاوية مختلفة، إذ استشهد بنينتندو كمثال حي على نجاح الألعاب الحصرية في تعزيز مكانة الأجهزة.

يُعرف يبارا بتعليقاته المتكررة حول شركته السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي أحدث انتقاداته كتب: “يبدو أن على أحدهم أن يخبر نينتندو بأن الحصريات أصبحت قديمة”.

ورغم سخريته، إلا أن الواقع يثبت أن الشركة اليابانية ما زالت تعتمد على ألعاب حصرية قوية لتعزيز مبيعات أجهزة Switch 2، مثل Mario Kart World وDonkey Kong Bananza، رغم أن الجهاز نفسه يدعم مجموعة واسعة من الألعاب من مطورين خارجيين.

وأكد يبارا، الذي شغل أيضًا منصب رئيس شركة Blizzard سابقًا، أنه لا يعارض بالكامل فكرة تقليل الاعتماد على الحصريات، لكنه حذّر في تصريحات سابقة من أن التركيز الزائد على النهج متعدد المنصات قد يُضعف جاذبية أجهزة Xbox الجديدة.

فبدون عناوين حصرية تدفع المستخدمين لشراء الجهاز، سيفقد السوق جزءًا من حماسه. وبدلًا من ذلك، دعا مايكروسوفت إلى الاستثمار أكثر في النشر وخدمات الاشتراك مثل Game Pass.

وفي تفسيره لسبب استمرار جاذبية ألعاب نينتندو، أشار يبارا إلى أن الشركة لا تتهرب من المخاطرة، بل تسعى دائمًا لتجديد سلاسلها المفضلة مثل Zelda، مقدّمة تجارب جديدة تُرضي جماهيرها وتُعزز نجاحها التجاري.

ويتفق المطور السابق في نينتندو، كين واتانابي، مع هذا الرأي. ففي مقابلة مع بلومبرغ، أوضح أن سر تميّز نينتندو يكمن في أسلوبها الفريد في الابتكار، إذ تعيد استخدام الشخصيات الكلاسيكية لكنها تقدمها في تجارب لعب جديدة كليًا.

فعلى سبيل المثال، دمجت نينتندو العوالم المفتوحة ثلاثية الأبعاد في سلسلة Zelda، ثم استخدمت Donkey Kong Bananza لاستعراض فيزياء التدمير داخل اللعبة.

ورغم أن مايكروسوفت تواصل نهجها في نقل حصرياتها القديمة إلى منصات أخرى (مثل Halo: Combat Evolved التي شقت طريقها مؤخرًا إلى PS5) إلا أن مستقبل أجهزة Xbox الجديدة قد يواجه تحديًا حقيقيًا في جذب المستخدمين ما لم تُقدّم حوافز أقوى تدفع للشراء.

المصدر