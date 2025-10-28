تكنولوجيا: جوجل تؤكد خطط إطلاق أجهزة Fitbit جديدة بالتزامن مع إطلاق خدمة Fitbit Coach

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مرّت بضعة أشهر منذ أن أطلقت جوجل ساعتها الذكية Pixel Watch 4 بحجمَي 41 و45 ملم، بسعر يبدأ من 399.99 دولارًا على أمازون.

وفي المقابل، لم تكشف شركة Fitbit المملوكة لجوجل عن أي أجهزة جديدة منذ عامين تقريبًا. للتذكير، كان آخر إصدار هو Charge 6 في سبتمبر 2023، بعد عام من إطلاق Inspire 3 وSense 2 وVersa 4.

لكن يبدو أن الأمور على وشك التغيّر، إذ أكدت Fitbit أن هناك أجهزة جديدة قادمة. ومع ذلك، ستتخطى الشركة عام 2025 دون أي إصدارات، تمامًا كما حدث في 2024. ووفقًا لتقرير موقع 9to5Google، أكدت جوجل أن Fitbit ستطلق أجهزة جديدة في العام المقبل.

ولم تكشف كلٌّ من جوجل وFitbit عن أي تفاصيل إضافية بعد، مما يجعل موعد الإطلاق الدقيق غير معروف حتى الآن. كما لا توجد مؤشرات واضحة حول نوع أو عدد الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل Fitbit على تطويرها.

ومن المحتمل أن تتجه الشركة نحو سلسلة جديدة كليًا، بدلاً من العودة إلى خطوط Charge أو Inspire أو Sense أو Versa التي قدمتها سابقًا.

ومن المنتظر أن يتزامن إطلاق هذه الأجهزة الجديدة مع الإطلاق الرسمي الكامل لتطبيق Fitbit Coach، الذي يتوفر حاليًا في نسخة تجريبية عامة، ومن المقرر أن يصدر بإصدار مستقر خلال عام 2026.

