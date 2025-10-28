تكنولوجيا: الكشف عن سعر Moto X70 Air في الصين رسمياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا رسميًا عن سعر هاتفها الجديد Moto X70 Air في الصين، بعد أن كانت قد أدرجته في وقت سابق من هذا الشهر على موقع لينوفو الصيني دون توضيح تفاصيل السعر أو التوفر.

يأتي الهاتف بسعر 2399 يوان صيني (حوالي 340 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت للتخزين، بينما تُطرح نسخة 12 جيجابايت/512 جيجابايت مقابل 2699 يوان صيني (حوالي 380 دولارًا). سيتوفر الجهاز بثلاثة ألوان: الأخضر البرونزي والرمادي الغامق.

بدأت الطلبات المسبقة للهاتف بالفعل عبر موقع لينوفو الصيني، على أن تبدأ المبيعات رسميًا في 31 أكتوبر.

يتميز Moto X70 Air بسُمك فائق النحافة يبلغ 5.99 ملم ووزن خفيف لا يتجاوز 159 جرامًا. ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 من كوالكوم، مدعومًا ببطارية سعتها 4800 ميلي أمبير. كما يضم شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز مع مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

أما في الجهة الخلفية، فيأتي الهاتف بكاميرتين بدقة 50 ميجابكسل لكلٍ من المستشعر الرئيسي والعدسة الواسعة. ويحمل الجهاز تصنيف مقاومة الماء والغبار IP68 وIP69، ما يجعله أكثر متانة في الاستخدام اليومي.

ومن المتوقع أن يُطرح هذا الهاتف عالميًا تحت اسم Motorola Edge 70.

