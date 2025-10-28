تكنولوجيا: Galaxy Z Fold 8 يحل مشكلة أساسية في الهواتف القابلة للطي ويأتي ببطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لتحقيق قفزة كبيرة في عالم الهواتف القابلة للطي مع هاتفها المرتقب Galaxy Z Fold 8، إذ تخطط الشركة لحل واحدة من أبرز المشكلات التي واجهت هذا النوع من الأجهزة منذ ظهوره، وهي مشكلة التجعد في منتصف الشاشة.

كانت التقارير السابقة قد أشارت في يوليو الماضي إلى أن سامسونج تنوي استخدام لوحة معدنية مثقوبة بتقنية ASP بالليزر لإزالة التجعد تمامًا من شاشة الهاتف. ويُعد هذا الابتكار خطوة مهمة للغاية، خاصة أن معظم الشركات، بما فيها سامسونج، اكتفت خلال السنوات الماضية بتقليل ظهور التجعد دون القضاء عليه نهائيًا.

وبحسب موقع Deal Site الكوري، أكدت مصادر صناعية أن سامسونج بالفعل تستخدم اللوحة المعدنية المثقوبة بالليزر في Galaxy Z Fold 8 للتغلب على هذه المشكلة، وهي التقنية نفسها التي يُتوقع أن تعتمدها أبل في هاتفها القابل للطي المستقبلي.

لكن التطوير لا يتوقف عند الشاشة فقط، إذ ذكرت التقارير أن الهاتف سيحصل على بطارية تتجاوز سعتها 5000 ميلي أمبير، ما يمثل ترقية ملحوظة مقارنة بجهاز Galaxy Z Fold 7 الذي جاء ببطارية 4400 ميلي أمبير. هذه الزيادة في السعة ستُحسّن من عمر البطارية وتجعل الجهاز أكثر كفاءة في الاستخدام اليومي.

ومن الجوانب المثيرة أيضًا، تشير التسريبات إلى احتمال عودة دعم قلم S Pen في Galaxy Z Fold 8، بعد أن استغنت سامسونج عن هذه الميزة في الجيل السابق لتقليل سُمك الشاشة. ويبدو أن الشركة الآن تسعى إلى إعادة هذه الميزة التي يفتقدها المستخدمون بشدة، مع تحسين تصميم الجهاز ليحافظ على نحافته.

في المقابل، يُقال إن سامسونج تراقب عن كثب تحركات أبل التي تخطط لإطلاق أول هاتف قابل للطي في عام 2027، مما يدفع سامسونج لتقديم تحسينات إضافية في Fold 8 لضمان تفوقها في هذا السوق سريع التطور.

