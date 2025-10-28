تكنولوجيا: الكشف عن جهاز “Sundial” الجديد يشبه iPod بلوحة مفاتيح قابلة للتبديل وهاتف بسيط فاخر بتصميم معياري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Sidephone رسميًا عن ملحقها الجديد المبتكر تحت اسم Sundial Keypad، وهو لوحة تحكم قابلة للتبديل صُممت خصيصًا لتشغيل الموسيقى والتنقل السهل داخل الجهاز، وذلك تمهيدًا لإطلاق هاتفها المعياري البسيط القادم.

وجاء الإعلان عبر الحساب الرسمي لـ Sidephone على منصة Reddit، حيث عرضت الشركة تصميم اللوحة وآلية عملها على أرض الواقع. ويشبه تصميم Sundial في مظهره عجلة التحكم الخاصة بجهاز iPod، لكن دون أن يعتمد على نفس طريقة عملها.

تحمل لوحة Sundial تصميمًا دائريًا مميزًا يضم تسعة أزرار إجمالًا. أربعة من هذه الأزرار الناعمة الملمس تقع داخل الدائرة وتتحكم في وظائف تشغيل الوسائط مثل الانتقال للخلف أو للأمام ورفع أو خفض الصوت، بينما يتوسطها زر زجاجي لتشغيل الموسيقى أو إيقافها.

أما الأزرار الأربعة الأخرى الموجودة في الزوايا، فهي مخصصة بشكل افتراضي لتطبيقات الهاتف الأساسية: الاتصال، الرسائل، الكاميرا، والساعة. كما يمكن للمستخدمين إعادة برمجة جميع الأزرار التسعة بسهولة من خلال إعدادات الهاتف.

تتصل لوحة المفاتيح بالجهاز مغناطيسيًا، مما يسمح بتبديلها بسرعة وسهولة. وإلى جانب Sundial، أعلنت الشركة أيضًا عن طرح ثمانية ألوان جديدة من أغطية السيليكون لتخصيص الهاتف حسب ذوق المستخدم.

في أول فيديو استعراضي، ظهر شريك التصنيع في شنتشن وهو يركّب لوحة Sundial مباشرة في نموذج من الهاتف أثناء الإنتاج.

من المقرر أن تشمل الدفعة الأولى من الإنتاج ألف لوحة Sundial باللونين الفضي والأبيض، مع إمكانية طرح نسخة فضية/سوداء لاحقًا إذا وُجد طلب كافٍ.

ويبلغ سعر لوحة المفاتيح 29 دولارًا، بينما يُباع كل غطاء سيليكون مقابل 10 دولارات. كما ستوفر الشركة باقات مجمعة تسمح بشراء ثلاث لوحات مفاتيح وثلاثة أغطية مختلفة بسعر 100 دولار.

من المنتظر أن تُشحن أول دفعة من ملحقات Sundial بالتزامن مع إصدار النسخة الأولى من أجهزة Sidephone (Founders Edition) في يناير 2026. يُذكر أن الشركة فتحت الطلبات المسبقة لهاتفها Sidephone SP-01 في الولايات المتحدة يوم 16 أكتوبر الجاري.

