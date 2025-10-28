تكنولوجيا: تسريب يكشف عن ترقية قوية في كاميرا iPhone 20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل للاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق سلسلة آيفون في عام 2027 من خلال إصدار خاص يحمل اسم iPhone 20، والذي سيجلب معه تصميمًا جديدًا كليًا وترقيات كبيرة في الكاميرا.

كانت التقارير السابقة قد تحدثت عن إعادة تصميم شاملة للهاتف، حيث ستأتي الحواف الأمامية للشاشة بانحناءات تجعل الجهاز يبدو وكأنه قطعة واحدة من الزجاج عند النظر إليه من الأمام. أما الآن، فقد ظهرت معلومات جديدة تشير إلى أن أبل تخطط لتطوير قدرات الكاميرا بشكل ملحوظ.

وفقًا للتسريبات، من المتوقع أن يأتي iPhone 20 Pro مزودًا بمستشعر كاميرا جديد من نوع Lateral Overflow Integration Capacitor (LOFIC)، وهي تقنية تتيح للمستشعر التقاط كمية أكبر من الضوء في كل بكسل، مما يؤدي إلى تحسين النطاق الديناميكي وجودة الصور بشكل عام.

تجدر الإشارة إلى أن هواوي كانت السباقة في استخدام مستشعر LOFIC في هاتفها Pura 80 Ultra، كما يُقال إن شركات صينية أخرى مثل شاومي، أوبو، فيفو، وHonor تخطط لاعتماد التقنية نفسها في هواتفها الرائدة المقبلة.

وفي سياق متصل، تشير التسريبات إلى أن هاتف iPhone 18 Pro Max القادم سيحصل على فتحة عدسة متغيرة في الكاميرا الرئيسية، وهي ميزة كانت موضع شائعات منذ فترة طويلة.

وأكد المسرّب Digital Chat Station أن هذه الميزة ستكون حصرية للطراز الأكبر 18 Pro Max، مع فتحة عدسة أكبر لعدسة البيريسكوب بدقة 48 ميجابكسل لتحسين جودة التكبير والتقاط التفاصيل.

يبدو أن أبل تسعى من خلال هذه التحديثات إلى رفع مستوى التصوير في هواتفها المستقبلية، تمهيدًا لاحتفالها الكبير بمرور عقدين على إطلاق أول آيفون.

المصدر