تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف صورًا رسمية لهاتف Motorola Edge 70 وظهور ملصق الطاقة الأوروبي

تستعد موتورولا لدخول سوق الهواتف النحيفة عالميًا من خلال هاتفها الجديد Motorola Edge 70، والذي من المتوقع أن يكون النسخة العالمية من X70 Air الذي أُطلق في الصين في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع اقتراب موعد الإطلاق العالمي، ظهرت مجموعة جديدة من الصور الرسمية للهاتف تكشف عن تصميمه وبعض مواصفاته الرئيسية، حيث سيحمل الجهاز بطارية سيليكون كربون بسعة 4800 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 68 واط. كما يبلغ سُمكه 5.99 ملم فقط ويزن 159 جرامًا، ويأتي مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

تُظهر الصور أيضًا ألوان الهاتف الرسمية، والتي ستكون Pantone Bronze Green وPantone Lily Pad، ما يضيف لمسة فاخرة إلى تصميم الجهاز.

وفي خطوة تسبق طرحه في الأسواق الأوروبية، حصل Motorola Edge 70 على ملصق الطاقة الأوروبي الرسمي، والذي يكشف عن تقييمات الأداء والجودة. فقد نال الهاتف تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، وتقييم A للحماية من السقوط، وB لسهولة الصيانة، إضافة إلى تصنيف A لعمر البطارية، مع زمن تشغيل مُقدّر بنحو 49 ساعة و34 دقيقة.

كما تؤكد الوثيقة أن البطارية قادرة على تحمل ما يصل إلى 1000 دورة شحن قبل أن تنخفض سعتها إلى أقل من 80% من قدرتها الأصلية.

من المقرر أن تطلق موتورولا الهاتف رسميًا في أوروبا يوم 5 نوفمبر بسعر متوقع يبلغ نحو 700 يورو. وسنكتشف حينها ما إذا كان مطابقًا تمامًا لنسخة X70 Air الصينية أم سيحمل بعض الاختلافات البسيطة.

