تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف أن بطارية Samsung Galaxy S26 Ultra ستكون أكبر من S25 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انتشرت الكثير من التكهنات حول حجم بطارية Samsung Galaxy S26 Ultra. فبينما أشارت بعض الشائعات إلى أن البطارية ستكون أكبر من بطارية Galaxy S25 Ultra التي تبلغ 5000 مللي أمبير، قالت أخرى إنها ستبقى بنفس السعة. والآن، كشف تسريب جديد من الصين أن Galaxy S26 Ultra قد يأتي ببطارية أكبر قليلًا.

وفقًا للمصدر، سيأتي Samsung Galaxy S26 Ultra ببطارية بسعة 5200 مللي أمبير. قد لا يُعد هذا ترقية كبيرة، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة أن الإصدارات السابقة من سلسلة Ultra كانت مزودة ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير فقط.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشائعة تتعارض مع شهادة صينية صدرت في أغسطس، والتي كشفت أن Galaxy S26 Ultra سيأتي ببطارية بسعة مصنفة 4855 مللي أمبير، ما يعني أن السعة النموذجية المعلنة ستكون 5000 مللي أمبير. لذلك، يبقى علينا انتظار مزيد من المصادر لتأكيد حجم البطارية النهائي.

أما بالنسبة لسرعة الشحن، فذكرت الشائعات السابقة أن Galaxy S26 Ultra سيدعم الشحن السلكي بقوة 60 واط والشحن اللاسلكي بقوة 25 واط، مقارنةً بشحن Galaxy S25 Ultra السلكي 45 واط واللاسلكي 15 واط.

المصدر