تكنولوجيا: شاومي تكشف عن كابل مضفر بزوايا اتصال وتستعد لإطلاقه عالميًا

أدرجت شاومي كابلها المضفر 3A USB-C إلى USB-C بطول 10 سم على موقعها العالمي، ما يشير إلى احتمالية طرح الإكسسوار في العديد من الدول حول العالم خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

كان المنتج قد أُطلق في الصين في وقت سابق من عام 2025، ويُصمّم لشحن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة اللابتوب وغيرها من الأجهزة.

يمتاز الكابل بمُوصل بزاوية 90° في أحد طرفيه، ما يجعله مفيدًا للاستخدام مع اللابتوب أو قواعد الشحن، بينما يأتي الطرف الآخر بمُوصل USB-C مسطح عادي. ووفقًا لقائمة المنتج، يدعم الكابل شحنًا سريعًا يصل إلى 60 واط، مع عدم ذكر سرعة نقل البيانات.

يبلغ طول كابل شاومي هذا 10 سم (~3.94 بوصة)، ويتميز بغلاف خارجي مضفر باللون الرمادي الداكن مع غطاء بلاستيكي متناسق حول موصلات USB-C.

وتشير شاومي إلى أن طول الكابل القصير يجعله سهل التخزين والحمل، كما أظهرت الاختبارات قدرته على تحمل أكثر من 10,000 ثنية وتحمل قوة شد تصل إلى أكثر من 100 نيوتن.

لا يزال موعد إطلاق كابل Xiaomi 3A Braided USB-C إلى USB-C عالميًا غير واضح، لكن من المرجح أن يُطرح في دول أوروبية مثل ألمانيا، حيث تقدم الشركة بالفعل مجموعة من إكسسوارات الشحن، بما في ذلك بنك الطاقة 67 واط Power Bank 20000 المزود بكابل مدمج، بسعر 45.99 يورو في متجر Mi.

