تكنولوجيا: لعبة Minecraft تبدو أكثر واقعية مع RTX 5090 ودقة 4K والعديد من الإضافات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر لعبة Minecraft أكثر ألعاب الفيديو شهرة في العالم، حيث بيعت منها أكثر من 300 مليون نسخة منذ عام 2009. وعلى الرغم من بساطة أسلوب اللعب، توفر اللعبة العديد من الميزات مثل الحرف اليدوية، بالإضافة إلى مجتمع كبير من المطورين الذين يبتكرون تعديلات متنوعة على اللعبة. وقد ركّزت بعض المشاريع على تحسين الرسومات، وكانت النتائج غالبًا مذهلة.

وقد سلطت Digital Dreams الضوء على هذا في أحد أحدث مقاطع الفيديو الخاصة بها. باستخدام دقة 4K وبطاقة RTX 5090 والعديد من الإضافات، أصبحت اللعبة أكثر واقعية من أي وقت مضى. فقد تحسنت ملمس كل كتلة والإضاءة بشكل كبير، مما أعطى بيئة اللعبة حياة أكبر.

يمكن ملاحظة ذلك من خلال تحرك الزهور، السماء، وحتى أوراق الأشجار، التي تبدو أكثر حيوية مقارنة بالإصدار الأصلي من اللعبة. وليس هذا فقط، فعند كسر الكتل، تسقط عدة أجزاء على الأرض، وعندما يخطو اللاعب عليها، تنتشر بطريقة مختلفة.

كما اكتسبت الأسلحة والأدوات مظهرًا جديدًا، مثل فأس الماس الذي جاء بطراز شمالي مميز. ومع أن الماء يظهر في بعض لقطات الفيديو، كان من المثير رؤية المحيط لتقدير حركة هذه القوام على مساحة واسعة.

