تكنولوجيا: OnePlus Pad Go 2 يظهر بتسريبات تكشف مواصفاته قبل الإطلاق

أشارت أحدث التسريبات إلى أن أبل تجهّز جهازًا لوحيًا جديدًا ضمن فئة OnePlus المتوسطة، ليظهر كإضافة قريبة إلى جانب أجهزة الشركة الأخيرة مثل OnePlus 15 و Ace 6 و Ace 6T، مع استعداد Ace 6T للظهور عالميًا باسم OnePlus 15R قريبًا.

ومع ذلك، يبدو أن الشركة تعمل أيضًا على جهاز جديد، وهذه المرة في فئة الأجهزة اللوحية.

وبحسب المسرّب Bald Panda، يأتي هذا الجهاز اللوحي كنسخة معاد تسميتها من طراز جديد ضمن سلسلة Oppo Pad Air، وهو أمر متوقع، إذ إن معظم أجهزة OnePlus اللوحية الأخيرة كانت في الأصل نماذج Oppo معاد تقديمها.

ووفقًا للمعلومات، سيحمل الجهاز شاشة LCD بحجم 12.1 بوصة ودقة 2.9K، بينما سيعتمد على شريحة كوالكوم Dimensity 7300، وهي نفس الشريحة المستخدمة في هواتف مثل Poco X7 و CMF Phone 2 Pro و Motorola Edge 60.

وبينما لا تكشف التسريبات عن الاسم التجاري النهائي للجهاز، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أنه سيكون OnePlus Pad Go 2.

وقد ظهر الجهاز بالفعل على منصة Geekbench الأسبوع الماضي مع شريحة Dimensity 7300، محققًا أداءً أعلى بأكثر من 50% مقارنة بالجيل الأول OnePlus Pad Go الذي كان يعتمد على Helio G99.

وتشير التسريبات أيضًا إلى قدوم الجهاز بلونين: الأسود والبنفسجي، مع توقع إطلاقه عالميًا في 17 ديسمبر بجانب OnePlus 15R.

