مايكروسوفت تكشف رسميًا عن متطلبات ومواصفات تشغيل الألعاب على ويندوز 11

أعلنت مايكروسوفت عن متطلبات ألعاب ويندوز 11 الرسمية لتوجيه المستخدمين الراغبين في بناء أو تحسين جهاز ألعابهم، مع توصيات تفصيلية للمعالج، بطاقة الرسوميات، الذاكرة والتخزين.

المعالج وبطاقة الرسوميات

تحدد مايكروسوفت ثلاث فئات بحسب دقة العرض وإعدادات اللعبة:

ألعاب بدقة 1080p وإعدادات متوسطة : معالج رباعي النوى مثل AMD Ryzen 5 5600 أو Intel Core i5‑12400، وبطاقة رسوميات NVIDIA GTX 1660 Super أو AMD Radeon RX 6600.

: معالج رباعي النوى مثل AMD Ryzen 5 5600 أو Intel Core i5‑12400، وبطاقة رسوميات NVIDIA GTX 1660 Super أو AMD Radeon RX 6600. ألعاب بدقة 1440p وإعدادات عالية : معالج سداسي النوى مثل AMD Ryzen 5 7600 أو Intel Core i5‑13600K، وبطاقة NVIDIA RTX 3060 Ti/4060 Ti أو AMD Radeon RX 6700 XT.

: معالج سداسي النوى مثل AMD Ryzen 5 7600 أو Intel Core i5‑13600K، وبطاقة NVIDIA RTX 3060 Ti/4060 Ti أو AMD Radeon RX 6700 XT. ألعاب بدقة 4K أو عالية الأداء: معالج ثماني النوى مثل AMD Ryzen 7 7800X3D أو Intel Core i7‑13700K، وبطاقة NVIDIA RTX 4080 أو AMD Radeon RX 7900 XTX.

الذاكرة والتخزين

توصي مايكروسوفت بذاكرة عشوائية سعة 16 GB للمعظم، مع إمكانية الانتقال إلى 32 GB للاعبين المتطلبين أو لمن يستخدمون تعديلات ضخمة. بالنسبة للتخزين، يُنصح بقرص SSD سعة 1 TB، مع تفضيل NVMe للاستفادة من تقنية DirectStorage التي تسمح للبطاقة الرسومية بقراءة بيانات اللعبة مباشرةً من القرص دون المرور عبر المعالج، ما يحقق أوقات تحميل أسرع وانتقالات سلسة.

الشاشة والإعدادات

يُشير الدليل إلى أهمية اختيار شاشة تدعم معدل تحديث 144 Hz على الأقل، مع توصيات لمعدلات أعلى (165‑240 Hz) للألعاب التنافسية. زمن الاستجابة المثالي يتراوح بين 1‑3 ms، وتُفضَّل شاشات IPS للون دقيق وزوايا مشاهدة واسعة، أو VA للعمق والتمييز، أو OLED للحصول على تباين فائق. على الرغم من أن مايكروسوفت لم تذكر ذلك صراحةً، فإننا نرى أن وجود تقنية Adaptive Sync يعد أمرًا مهمًا لجهاز ألعاب.

نصائح إضافية

تفعيل وضع Game Mode في ويندوز 11 لتخصيص موارد CPU وGPU للعبة وتقليل الأنشطة الخلفية.

تجنب إنفاق ميزانية الزائدة على مكونات تتجاوز قدرة الشاشة (مثلاً بطاقة رسوميات قادرة على 240 fps مع شاشة 144 Hz).

تحسين إدارة الكابلات داخل الصندوق لتحسين التهوية.

لمزيد من التفاصيل، يمكنكم مراجعة الدليل الرسمي لمايكروسوفت عبر الرابط التالي: