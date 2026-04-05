تكنولوجيا: إطلاق جهاز بث HDMI لاسلكي بدقة 4K بسعر 59 دولارًا يحقق هدفه التمويلي خلال ساعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق جهاز LOVX لبث HDMI اللاسلكي بدقة 4K عبر منصة Kickstarter، محققًا هدفه التمويلي خلال ساعات قليلة بسعر يبدأ من 59 دولارًا.

ويهدف الجهاز إلى الاستغناء عن كابلات HDMI التقليدية، حيث ينقل الإشارة لاسلكيًا لمسافة تصل إلى 50 مترًا دون الحاجة إلى اتصال Wi-Fi. كما يعتمد على تصميم Plug-and-Play يتيح تشغيله فور توصيله بالطاقة ومنفذ HDMI.

ويدعم الجهاز دقة 4K بمعدل 30 هرتز، إلى جانب 1080p بمعدل 60 هرتز، مع استخدام ترددات مزدوجة 2.4 و5 جيجاهرتز لضمان استقرار الإشارة.

كما يتيح زر مخصص إعادة الاتصال بسرعة، مع زمن تأخير أقل من 0.1 ثانية، ما يجعله مناسبًا للفيديو والعمل المكتبي، لكنه قد لا يكون مثاليًا للألعاب.

ويأتي الُمستقبِل مزودًا بمنافذ HDMI وVGA، مع دعم التوصيل بأجهزة متعددة مثل الحواسب والأجهزة اللوحية وأجهزة الألعاب. كما يدعم النظام ربط جهاز استقبال واحد مع عدة أجهزة إرسال، مع إمكانية التبديل بينها بسهولة.

ويتضمن الصندوق جهاز الإرسال والاستقبال وكابلات طاقة USB-C، مع تصميم مدمج يسهل حمله. كما يوفر أوضاع عرض متعددة مثل النسخ أو توسيع الشاشة، ويعمل بقدرة 5V/2A يمكن توفيرها من شاشة أو باور بانك.

وتبدأ الأسعار من 59 دولارًا ضمن عروض Kickstarter، مع خيارات أعلى للحزم المتعددة، بالإضافة إلى ضمان لمدة 12 شهرًا ضد عيوب التصنيع.

