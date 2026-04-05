تكنولوجيا: استحواذ أبل الجديد يكشف بوضوح اتجاهها القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استحوذت أبل مؤخرًا على شركة MotionVFX المتخصصة في إضافات Final Cut Pro، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو تعزيز أدوات صناعة المحتوى الاحترافية.

ويأتي هذا الاستحواذ بعد إطلاق خدمة Apple Creator Studio، ما يرجّح دمج قوالب MotionVFX وتأثيراتها ضمن مزايا الخدمة، لتقديم تجربة أكثر تكاملًا لصنّاع المحتوى.

وفي سياق أوسع، يشير هذا التحرك إلى اهتمام متجدد من أبل بتطوير برمجياتها الاحترافية، خاصة مع وجود نموذج اشتراكات يضمن عائدًا مستمرًا.

كما يعكس توجه الشركة نحو الاستثمار في الخدمات القابلة للربح المباشر، بدلًا من المخاطرة في مجالات جديدة دون عائد واضح.

ومن ناحية أخرى، يثير هذا التوجه تساؤلات حول مستقبل ميزات الذكاء الاصطناعي لدى أبل، وإمكانية ربطها باشتراكات مثل iCloud+، خاصة مع توسع خدماتها المعتمدة على السحابة.

