تكنولوجيا: هاتف Rollable من LG يكشف عن تصميمه الداخلي المبتكر في مقطع لتفكيكه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدو الهواتف القابلة للطي الحالية من سامسونج لعام 2026 تقليدية جداً مقارنة بما قدمته LG قبل انسحابها المؤسف من سوق الهواتف. وكاد العالم أن يشهد أول هاتف بشاشة قابلة للالتفاف في عام 2021، حيث تميز هذا الابتكار بتصميم هندسي يفوق ما تقدمه الصناعة حالياً. ورغم أن هاتف Wing لم يحقق النجاح التجاري المطلوب، إلا أنه أثبت قدرة LG على الابتكار الاستثنائي قبل إغلاق قسم الهواتف، حيث كان مهندسوها يعملون على هاتف Rollable الذي وصل إلى مرحلة الإنتاج المحدود وتم توزيعه على بعض الموظفين لتظهر مراجعاته لاحقاً في عام 2022.

ولم يشهد هذا الهاتف النادر أي عمليات تفكيك دقيقة ومفصلة في السابق خوفاً من إتلافه نظراً لقلة الأجهزة المتاحة منه، ولكن بعد مرور أربع سنوات على ظهوره الأول، كشفت قناة عبر يوتيوب أخيراً عن المكونات الداخلية المذهلة لهذا الجهاز الفريد. واستعرض المقطع المرئي تفاصيل دقيقة توضح كيفية عمل شاشة OLED المرنة أثناء التمدد والانطواء من الخارج، بالإضافة إلى الكشف عن الآلية الميكانيكية المعقدة التي تدير هذه العملية من الداخل بسلاسة تامة.

وتعتمد LG في هذا التصميم الفريد على مزيج من محركين مدمجين مع نظام نوابض ميكانيكي يتكون من ثلاثة أذرع لضمان تحرك جميع المكونات الإلكترونية الداخلية بشكل متساوٍ ودقيق. وعند طي الشاشة يختفي الجزء الملتف خلف لوحة زجاجية شفافة في الخلف ليعمل كشاشة ثانوية مفيدة لعرض الإشعارات وحالة الهاتف أو للمساعدة في التقاط صور شخصية باستخدام الكاميرا الرئيسية، ليمثل هذا الجهاز مستوى غير مسبوق من الابتكار التقني الذي حافظ على كفاءته وعمله بشكل كامل حتى بعد مرور خمس سنوات على تصنيعه.