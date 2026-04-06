تكنولوجيا: بنك طاقة PicoGo Air من بيسوس ينطلق بتصميم نحيف وميزات تبريد متقدمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت بيسوس بنك الطاقة المغناطيسي والجديد PicoGo Air في السوق الصينية بتصميم نحيف للغاية. ويتميز هذا الشاحن المحمول بسماكة تبلغ 6.9 ملم ليكون أكثر سماكة ووزناً بقليل من شاحن شاومي المنافس، ويقدم سعة تبلغ 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي بقدرة تبلغ 15 واطاً والشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 22.5 واطاً ليطابق بذلك قدرات شاحن شاومي، ولكنه يفتقر في المقابل لدعم معيار Qi 2.2 الجديد.

ويبرز بنك الطاقة الجديد بميزة PowerSense NFC التي تتيح للمستخدمين التحقق الدقيق من تفاصيل حالة البطارية عبر تطبيق مخصص على الهاتف. ويضم الجهاز هيكلاً مصنوعاً من سبائك الألومنيوم مع نظام تبريد متقدم يضمن التحكم في درجات الحرارة وتوفير شحن آمن ومستقر، ويأتي بتصميم منحني مستوحى من أجهزة ابل مع ثلاث لمسات معدنية أنيقة ومغناطيس مدمج قوي، بالإضافة إلى توفير كابل قصير مرفق يدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 60 واطاً.

ويتوفر بنك طاقة PicoGo Air حالياً في الصين بسعر يبلغ 299 يواناً صينياً أي ما يعادل 43.44 دولاراً أمريكياً. ورغم عدم الإعلان رسمياً عن تفاصيل التوفر في الأسواق العالمية حتى الآن، إلا أن تاريخ بيسوس يشير بقوة إلى احتمالية طرح معظم منتجات هذه السلسلة للمستخدمين حول العالم خلال الفترة القادمة.

المصدر: