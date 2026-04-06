تكنولوجيا: جهاز N3A من ايس ماجيك يجمع بين التخزين الشبكي والحاسوب الصغير بسعر اقتصادي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ايس ماجيك جهازها الجديد N3A الذي يدمج بين وظائف التخزين الشبكي NAS والحاسوب الصغير المكتبي. وتوفر هذا الجهاز للبيع بعد الإعلان عنه لأول مرة في شهر فبراير من عام 2026، حيث أجرت العلامة التجارية تغييراً على المعالج الأساسي لتستبدل معالج Ryzen 7 3750H بمعالج Ryzen Embedded R2544 من اي ام دي والذي يعتمد على أربعة أنوية من معمارية Zen+ Picasso، ويأتي مزوداً بوحدة معالجة رسومية من نوع Vega 8 مع دعم العمل بطاقة تصل إلى 45 واطاً ودعم تقنية تصحيح الأخطاء ECC.

وتبيع ايس ماجيك هذا الجهاز بنسخته الأساسية دون ذاكرة عشوائية أو مساحة تخزين داخلية، مما يتيح للمستخدمين تزويده بذاكرة عشوائية تصل سعتها القصوى إلى 64 جيجابايت من نوع DDR4 بسرعة تبلغ 3200 ميجاهرتز. ويدعم الجهاز مساحة تخزين إجمالية هائلة تصل إلى 136 تيرابايت من خلال وجود فتحتين لمحركات M.2 NVMe وأربعة منافذ لمحركات SATA، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من منافذ الاتصال تشمل منفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C ومنفذي USB 3.2 Gen 1 Type-A ومنفذي USB 2.0 Type-A ومنفذي إيثرنت ومنفذ DisplayPort 1.4 ومنفذ HDMI 2.0 ومقبساً صوتياً.

ويتميز الجهاز بتصميم معدني بالكامل مع غطاء أمامي مغناطيسي وآلية انزلاق سهلة لمحركات SATA لتبديلها وتركيبها بسرعة، إلى جانب نظام تبريد مزدوج لضمان أداء مثالي على مدار الساعة. ويتوفر الإصدار الأساسي حالياً عبر الموقع الرسمي للعلامة التجارية بسعر جذاب يبلغ 299 دولاراً أمريكياً عند استخدام رمز الخصم ACEN3A، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن النظام لا يأتي مزوداً بنظام تشغيل مثبت مسبقاً مما يجعله خياراً غير مثالي للمبتدئين في التعامل مع أجهزة التخزين الشبكي مقارنة ببدائل أخرى جاهزة للاستخدام مثل جهاز DH2300 من يوجرين.