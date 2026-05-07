تكنولوجيا: أخيرًا: Chrome يتيح مشاركة موقعك التقريبي بدل الدقيق مع المواقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يضيف متصفح Google Chrome على أندرويد أخيرًا ميزة طال انتظارها، وهي إمكانية مشاركة الموقع التقريبي مع المواقع بدلًا من الموقع الدقيق.

وبهذا التحديث، أصبح بإمكان المستخدم منح المواقع تقديرًا عامًا لموقعه الجغرافي دون الحاجة إلى مشاركة الإحداثيات الدقيقة، وهو ما يعزز الخصوصية أثناء التصفح.

وفي الوقت نفسه، لا تزال إمكانية مشاركة الموقع الدقيق متوفرة عند الحاجة، خاصة مع الخدمات التي تعتمد على تحديد الموقع بشكل أكثر تفصيلًا.

كما تعمل جوجل على تطوير واجهة برمجية جديدة للمطورين، تتيح لهم طلب الموقع التقريبي مباشرة، أو توضيح ما إذا كانت الخدمة تحتاج إلى الموقع الدقيق فعلًا.

