تكنولوجيا: سامسونج تطلق رسميًا One UI 8.5 لهواتف Galaxy S25 وS24 بتحسينات واسعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ سامسونج رسميًا طرح تحديث One UI 8.5 بعد فترة طويلة من الاختبارات التجريبية، ليصل إلى عدد من هواتفها وأجهزتها اللوحية الرائدة.

ويشمل التحديث سلسلة Galaxy S25 وGalaxy S24، بالإضافة إلى هواتف Galaxy Z Fold7 وFlip7 وFold6 وFlip6، إلى جانب أجهزة Galaxy Tab S11 وTab S10.

وانطلقت عملية التحديث أولًا في كوريا الجنوبية، على أن تتوسع تدريجيًا إلى المزيد من الأسواق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بشرط عدم ظهور مشكلات تؤثر على الاستقرار.

وكانت سامسونج قد بدأت اختبار One UI 8.5 على أجهزتها الرائدة الأقدم منذ ديسمبر الماضي، بينما وصلت سلسلة Galaxy S26 بالنظام الجديد بشكل افتراضي منذ الإطلاق.

المصدر