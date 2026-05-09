تكنولوجيا: هواوي تطلق MatePad Pro Max عالميًا بتصميم فائق النحافة وشاشة OLED ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت هواوي رسميًا جهازها اللوحي الجديد MatePad Pro Max على مستوى الأسواق العالمية، مع تسعير يبدأ من 999.99 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.

ويأتي الجهاز بتصميم فائق النحافة لا يتجاوز 4.7 مم، مع وزن خفيف يبلغ 499 جرامًا فقط، ما يجعله من بين أنحف الأجهزة اللوحية في فئته.

وتزوّد هواوي الجهاز بشاشة OLED قياس 13.2 بوصة بدقة 3000×2000 مع طبقة PaperMatte، بالإضافة إلى معدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 1600 شمعة.

وعلى مستوى الأداء، يعتمد الجهاز على ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت، مع خيارات تخزين 256 أو 512 جيجابايت، إلى جانب كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وأمامية بدقة 12 ميجابكسل.

كما يدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، بالإضافة إلى شحن عكسي سلكي بقدرة 40 واط، مع اختلاف في سعة البطارية بين الأسواق، حيث تأتي بسعة 9760 مللي أمبير في الاتحاد الأوروبي و10400 مللي أمبير في باقي المناطق.

ومن ناحية الصوت، يضم الجهاز ستة مكبرات صوت وأربعة ميكروفونات، ويتوفر بلوني الأزرق والرمادي.

المصدر