تكنولوجيا: جوجل تحصر مزايا Gemini Intelligence الجديدة على عدد محدود من هواتف اندرويد الرائدة حاليًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت جوجل بالكشف عن تفاصيل إضافية تخص Gemini Intelligence، وهي حزمة مزايا ذكاء اصطناعي جديدة تتجاوز مجرد تغيير الاسم، إذ تقدم قدرات متقدمة تشمل تنفيذ المهام المعقدة تلقائيًا والتعامل مع التطبيقات والمواقع بشكل مستقل في الخلفية.

وتتضمن المزايا الجديدة أدوات قادرة على جمع المعلومات وتحليلها وتنفيذ الأوامر متعددة الخطوات دون تدخل مباشر من المستخدم، إلى جانب ميزة داخل Gboard تحمل اسم “Rambler”، تسمح بالتحدث بشكل طبيعي حتى مع الكلمات العشوائية أو المزج بين لغات مختلفة داخل الجملة نفسها.

ورغم الإمكانيات الكبيرة، لن تتوفر Gemini Intelligence على جميع هواتف اندرويد، إذ يبدو أن جوجل ستقصرها في البداية على عدد محدود من الهواتف الرائدة فقط.

ومن المتوقع أن تسجل المزايا ظهورها الأول على Galaxy Z Fold8 وGalaxy Z Flip8، قبل وصولها لاحقًا إلى سلسلة Galaxy S26 وهواتف Pixel 10 خلال الصيف.

كما كشفت جوجل عن متطلبات تقنية صارمة لتشغيل Gemini Intelligence، تشمل وجود ذاكرة عشوائية لا تقل عن 12 جيجابايت، مع دعم خدمة AICore ونموذج Gemini Nano v3 أو أحدث.

ولن تقتصر الشروط على العتاد فقط، بل ستشمل أيضًا استخدام معالجات رائدة، ودعم 5 تحديثات رئيسية للنظام و6 سنوات من التحديثات الأمنية، بالإضافة إلى تقنيات مثل Android Virtualization Framework وpKVM.

وتشير هذه المتطلبات إلى أن قائمة الأجهزة المدعومة ستكون محدودة للغاية، خاصة مع تسريبات تتحدث عن قدوم بعض نسخ Pixel 11 بذاكرة 8 جيجابايت فقط، ما يثير التساؤلات حول إمكانية دعمها لهذه المزايا مستقبلًا.

