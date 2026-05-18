تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوب ThinkPad الأرخص بحجم 16 بوصة دوليا بشاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو حاسوبها المحمول الجديد ThinkPad E16 Gen 3 بحجم 16 بوصة ليكون بديلا اقتصاديا للعديد من أجهزة ThinkPad الحديثة الأخرى ويجمع هذا الإصدار الجديد بين معالج إنتل المتطور Lunar Lake وبطارية تصل قدرتها إلى 60 واط بالساعة وشاشة رائعة توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وبعد إطلاق جهاز ThinkPad P16s i Gen 5 عالي المستوى داخل أوروبا وأستراليا بدأت لينوفو ببيع هذا الطراز الأرخص المعتمد على منصة إنتل ويشير ظهوره عبر موقع PSREF الخاص بشركة لينوفو خلال شهر فبراير الماضي إلى أن الحاسوب سيتوفر قريبا داخل أسواق أخرى مثل أمريكا الشمالية

وفي غضون ذلك بدأت لينوفو ببيع الحاسوب داخل أوروبا بمعالج Core Ultra 7 256V وهو جزء ثماني النواة من منصة إنتل القديمة Lunar Lake ويتفوق هذا المعالج على جهاز ThinkPad E16 Gen 3 بفضل وحدة معالجة الرسوميات المدمجة Arc Graphics 140V ويقتصر الجهاز على سعة 16 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية نظرا لتضمين إنتل للذاكرة داخل حزم Lunar Lake ويتوفر الحاسوب بمساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت وتوفر الشركة خيارات لبطاريات بقدرة 48 واط بالساعة أو 60 واط بالساعة ويأتي الحاسوب افتراضيا بشاشة IPS توفر دقة عرض تبلغ 1920×1200 بكسل بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتز وسطوع يبلغ 300 شمعة وتغطية بنسبة 45% لمعيار NTSC بينما تبيع لينوفو خيارا بديلا يوفر دقة عرض تبلغ 2560×1600 بكسل وتغطية بنسبة 100% لمعيار sRGB وسطوع يبلغ 400 شمعة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز

ويبدأ سعر حاسوب ThinkPad E16 Gen 3 من 1126.99 جنيها إسترلينيا داخل المملكة المتحدة ليقدم خصما يقارب 300 جنيه إسترليني مقارنة بجهاز ThinkPad T16 Gen 4 المجهز بمواصفات مشابهة وبالمقابل تفرض لينوفو مبلغ 1412 دولارا أستراليا داخل أستراليا لنفس التكوين الأساسي الذي يضم معالج Core Ultra 7 256V وسعة 16 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت وفي الوقت الحالي يباع نفس التكوين بأسعار تتراوح بين 1208 يورو و 1334 يورو داخل منطقة اليورو ولم تؤكد لينوفو حتى الآن تفاصيل التوافر أو الأسعار الخاصة بالأسواق داخل أمريكا الشمالية ليبقى الأمر قيد الانتظار