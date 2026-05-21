تكنولوجيا: تسريب يكشف مواصفات هاتف OpenAI المرتقب بمعالج 2 نانومتر وذاكرة LPDDR6 متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب جديد للمحلل الشهير Ming-Chi Kuo عن تفاصيل إضافية حول هاتف OpenAI المرتقب، والذي تخطط الشركة لإطلاقه خلال النصف الأول من عام 2027، بالتزامن تقريبًا مع سلسلة Galaxy S27.

وبحسب التقرير، لن يعتمد الهاتف على التطبيقات التقليدية بالشكل المعتاد، بل سيركز بشكل أساسي على ما يُعرف بـ “وكلاء الذكاء الاصطناعي”، لتقديم تجربة استخدام قائمة على الأوامر الذكية والتفاعل المستمر مع المستخدم.

وأشار التسريب إلى أن OpenAI تتجه للاعتماد على MediaTek لتطوير معالج مخصص للهاتف، بدلًا من التعاون المشترك مع كوالكوم كما أشارت تقارير سابقة.

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج مبني بدقة تصنيع 2 نانومتر من TSMC، مع دعم لذاكرة LPDDR6 وتخزين UFS 5.0 لتوفير سرعات أعلى في معالجة مهام الذكاء الاصطناعي.

كما سيضم الهاتف وحدتي NPU لمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي بشكل منفصل، إلى جانب نظام معالجة صور مطور يسمح للهاتف بفهم البيئة المحيطة وتحليلها بصورة مستمرة.

وتشير المعلومات إلى أن OpenAI تستهدف إنتاج نحو 30 مليون وحدة بين عامي 2027 و2028، في محاولة لدخول سوق الهواتف الرائدة ومنافسة أبل وسامسونج بشكل مباشر.

