تكنولوجيا: تطبيق Apple Sports يتوسع إلى أكثر من 90 دولة مع مزايا خاصة بكأس العالم 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أبل عن توسيع إتاحة تطبيق Apple Sports ليصبح متوفرًا الآن في أكثر من 170 دولة ومنطقة عبر App Store، بعد إضافة أكثر من 90 سوقًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، تستعد الشركة لتقديم مزايا جديدة بالتزامن مع انطلاق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو، بهدف تسهيل متابعة المباريات والمنتخبات مباشرة من التطبيق.

وسيتمكن المستخدمون من متابعة البطولة بالكامل أو اختيار منتخباتهم المفضلة لتخصيص لوحة النتائج وعرض التحديثات بشكل أسرع.

وعند متابعة أي منتخب داخل التطبيق، ستظهر التحديثات المباشرة عبر ميزة Live Activities على شاشة قفل آيفون أو من خلال ساعة أبل الذكية. كما يمكن إضافة أدوات متابعة مباشرة إلى الشاشة الرئيسية على آيفون وآيباد وأجهزة MacBook.

وأضافت أبل أيضًا إمكانية الانتقال بضغطة واحدة إلى Apple TV لمشاهدة المباريات عبر خدمات البث المتصلة أثناء البطولة.

ويتضمن التطبيق عدة مزايا جديدة لمتابعة كأس العالم 2026، أبرزها:

عرض كامل لمسار البطولة والنتائج بطريقة سهلة ومتدرجة.

إظهار التشكيلات الأساسية للمنتخبات قبل المباريات بشكل بصري.

الوصول السريع إلى تغطية Apple News لمتابعة آخر الأخبار والتحليلات.

المصدر