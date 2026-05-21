تكنولوجيا: شاشات منحنية وتصميم بدون حواف قد يدفعان المستخدمين لتخطي آيفون 18 Pro وانتظار آيفون 19 Pro وآيفون 20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل أبل حاليًا على تطوير مرحلة جديدة كليًا في تصميم هواتف آيفون، وذلك وفقًا لتسريب جديد يشير إلى اختبار الشركة لنماذج أولية مزودة بشاشات منحنية من الجهات الأربع.

وبحسب المعلومات، تعتمد هذه التصاميم على زجاج ينحني بشكل موحد حول جميع الحواف، في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة “شاشة كاملة” بدون حواف تقريبًا، بالتزامن مع الذكرى العشرين لإطلاق آيفون في عام 2027.

ورغم أن النماذج الحالية ما تزال تحتوي على فتحة صغيرة للكاميرا الأمامية، فإن التقارير تؤكد أن أبل تسعى في النهاية إلى إخفاء الكاميرا ومستشعرات Face ID أسفل الشاشة بالكامل.

وتشير التسريبات إلى أن الشركة قد تطلق أكثر من هاتف بهذا التصميم، من بينها:

آيفون 19 Pro

آيفون 19 Pro Max

آيفون 20 أو iPhone XX بتصميم شاشة كاملة بالكامل

إلى جانب نسخ آيفون 19 وiPhone Air في ربيع 2028

كما يُقال إن أبل تتعاون مع سامسونج لتطوير شاشات OLED جديدة تعتمد على تقنية COE، مع استخدام انحناءات دقيقة جدًا تمنح الهاتف مظهرًا زجاجيًا متصلًا من جميع الجهات.

وفي حال نجاح هذه الخطط، قد تقدم أبل أخيرًا أول آيفون بشاشة كاملة فعلية دون أي حواف أو فتحات ظاهرة.

المصدر