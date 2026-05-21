تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبا محمولا جديدا للألعاب بحجم 15 بوصة عالميا مزودا بوحدة معالجة الرسوميات RTX 5070 بسعة 12 جيجابايت وشاشة OLED بسطوع 1100 شمعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو بهدوء حاسوبا محمولا جديدا مخصصا للألعاب على مستوى العالم حيث يأتي جهاز Legion 5 15IAX11 مزودا بشاشة مذهلة من نوع OLED توفر معدل تحديث يبلغ 165 Hz وسطوعا يصل إلى 1100 شمعة ويجمع بين بطارية تبلغ قدرتها 80 Wh ومعالجات إنتل المتطورة من سلسلة Arrow Lake HX ووحدة معالجة الرسوميات المخصصة للحواسيب المحمولة GeForce RTX 5070 بسعة 12 جيجابايت من شركة إنفيديا لتقديم أداء مستقر بنسبة 100% لتلبية كافة الاحتياجات

وقد مرت بضعة أشهر منذ أن تم رصد بيع نسخة جديدة من جهاز Legion 5i عبر متجر أمازون ورغم أن الحاسوب المحمول لم يعد متاحا للشراء إلا أن إدراجه لا يزال نشطا والآن اعترفت لينوفو رسميا بوجود الجهاز الجديد من خلال إضافته إلى موقع PSREF الخاص بها وفي هذه العملية أكدت الشركة المواصفات الكاملة للأجهزة حيث سيتميز الحاسوب بمعالجات Core 7 245HX و Core Ultra 7 251HX و Core Ultra 9 290HX Plus لضمان كفاءة عالية بجميع المهام

بالإضافة إلى ذلك ستشمل خيارات الرسوميات وحدات GeForce RTX 5060 و GeForce RTX 5070 بسعة 12 جيجابايت من شركة إنفيديا ويعتبر الخيار الأخير هو الجديد مقارنة بطراز Legion 5i 15IRX10 الأقدم الذي تمت مراجعته بالفعل والذي يباع حاليا بمبلغ 1619 دولارا وعلاوة على ذلك أكدت الشركة وجود بطارية تبلغ قدرتها 80 Wh تدعم الشحن السريع بقدرة 245 W وستتميز جميع الطرازات بسعات مختلفة من الذاكرة العشوائية من نوع DDR5 5600 SODIMM بالإضافة إلى فتحات التخزين السريعة من نوع M 2 2242 PCIe 5.0 و M 2 2280 PCIe 4.0

وبالمثل تحتوي جميع متغيرات جهاز Legion 5i 15IAX11 على شاشة متطابقة من نوع OLED يبلغ مقاسها 15.3 بوصة توفر دقة عرض مذهلة تبلغ 2560×1600 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 165 Hz وسطوع يبلغ 1000 شمعة داخل وضع HDR وللإشارة قامت لينوفو بتعبئة هذه الأجهزة داخل هيكل يبلغ وزنه 1.93 كيلوجرام وبأبعاد متناسقة تبلغ 344×244.5×18.95 مليمتر وللأسف لا تزال الأسعار والتوافر غير معروفة حتى الآن حيث لا يمكن العثور على أي قوائم مبكرة لتجار التجزئة أو قوائم المتاجر الرسمية وقت كتابة هذا التقرير