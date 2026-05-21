تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبا مكتبيا جديدا دوليا بشاشة OLED بمعدل تحديث 165 Hz ورسوميات Arc B390

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت لينوفو أخيرا بيع حاسوبها المكتبي الجديد الذي يبلغ مقاسه 32 بوصة على المستوى الدولي حيث يتميز حاسوب Yoga AIO i Gen 11 Aura Edition بتصميم مستقبلي يجمع بين رسوميات Arc B390 من شركة إنتل وشاشة OLED توفر معدل تحديث يبلغ 165 Hz وسعة تبلغ 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X 9600 ومعالج Panther Lake المكون من 16 نواة لضمان أداء مستقر بنسبة 100% وكشفت لينوفو عن الحاسوب خلال شهر يناير بمعرض CES 2026 وبالوقت الحالي تواصل لينوفو إدراج حاسوبها المكتبي من فئة AIO كمنتج قادم قريبا داخل أمريكا الشمالية رغم توفره للطلب بأسواق أخرى مثل أستراليا وأوروبا

ويمكن القول إن إصدار Aura Edition يبدو أكثر مستقبلية من أجهزة AIO الأخرى مثل حاسوب iMac من شركة أبل والذي يباع حاليا بمبلغ 1264.99 دولارا ويجب أن يتمتع الإصدار الجديد من لينوفو بالأداء الذي يطابق هذا التصميم المذهل بأبعاد متناسقة تبلغ 700×450 مليمتر وحاليا تزود لينوفو الجهاز بمعالج Core Ultra X7 358H وهو معالج متطور مكون من 16 نواة من عائلة Panther Lake والذي يحتوي على رسوميات Arc B390 القوية من شركة إنتل لتقديم كفاءة عالية بجميع المهام لتلبية كافة التطلعات

ويتميز حاسوب Yoga AIO i Gen 11 Aura Edition أيضا بسعة تبلغ 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X تعمل بسرعة تبلغ 9600 MTs بالإضافة إلى شاشة مذهلة من نوع OLED بدقة 4K توفر تغطية بنسبة 99% لمساحة ألوان DCI P3 ومعدل تحديث يبلغ 165 Hz ويجب أن تصل الشاشة إلى ذروة سطوع تبلغ 1000 شمعة داخل وضع HDR ورغم هذه المواصفات القوية إلا أن السطوع الكامل للوحة الذي يبلغ 225 شمعة داخل وضع SDR يترك الكثير مما هو مرغوب فيه لتجربة المشاهدة اليومية مقارنة بالأجهزة المنافسة

وتسعر لينوفو حاسوبها المكتبي الجديد من فئة AIO بأسعار تتراوح بين 2869 يورو و 3249 يورو داخل منطقة اليورو وعلى النقيض من ذلك يبدأ سعر الجهاز نفسه من 2596 جنيها إسترلينيا داخل المملكة المتحدة ويبلغ 5129 دولارا أستراليا داخل أستراليا ورغم أن خيارات التكوين مقفلة إلى حد ما إلا أن لينوفو ستقوم بتثبيت محرك أقراص ثانوي بمساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت من نوع M 2 2280 SSD مسبقا إذا لزم الأمر ويرجى مراجعة موقع الشركة لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار المتميز