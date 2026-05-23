تكنولوجيا: تسريبات مواصفات كاميرا هواتف Galaxy S27 Pro و Galaxy S27 Ultra مستشعرات جديدة وتقريب بصري يصنع الفارق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يكشف تقرير جديد أن هاتف Galaxy S27 Pro الرائد المدمج قد يشترك بكاميرتين مع هاتف Galaxy S27 Ultra بما يشمل إزالة عدسة التقريب بدقة 3x وترقيات لمستشعر أساسي جديد بدقة 200MP ومن المتوقع أن تصنع كاميرات التقريب الفارق بالكامل تقريبا بين الهاتفين وقدم تسريب جديد ومثير من أحد كبار المسربين لمحة عن سلسلة هواتف سامسونج القادمة مع أخبار جيدة حول نظام الكاميرا بالهواتف المنتظرة لضمان أداء مستقر بنسبة 100%

ووفقا للتقرير من المتوقع أن يشترك كلا الهاتفين الرائدين من سامسونج بمستشعرات أساسية وفائقة الاتساع جديدة ومتطابقة بالكامل ورغم أنه من المتوقع أن يتبنى طراز Galaxy S27 Pro المدمج الذي يقال إنه سيأتي بشاشة يبلغ مقاسها 6.5 بوصة الكاميرات الرئيسية وفائقة الاتساع المتطورة الخاصة بطراز Ultra إلا أنه من المتوقع أن يصنع إعداد التقريب الفارق بأكمله بين الهاتفين ومن الممكن أن يكتفي الهاتف الأصغر بمستشعر تقريب أقل تكلفة لدعم استقرار النظام ومعالجة الصور باستخدام أي ذاكرة عشوائية مدمجة لتقديم تجربة تصوير مذهلة

ومن المتوقع أن يلتزم هاتف Galaxy S27 Ultra بكاميرا تقريب منظارية بدقة 5x مع اقتطاع بدقة 10x داخل المستشعر ورغم أنه من الممكن جدا أن يحصل هاتف Galaxy S27 Pro الأصغر على كاميرا تقريب بدقة تتراوح بين 3x و 4x فقد تلتزم الشركة بمستشعر تقريب أصغر وبأسعار معقولة بدقة 5x ويخضع مصفوفة الكاميرا بطراز Ultra لعملية إصلاح شاملة حيث تم التخلي عن عدسة التقريب المخصصة بدقة 3x لصالح الاقتطاع داخل المستشعر بتصميم مبسط بثلاث كاميرات مع مستشعر أساسي جديد بدقة 200MP

ومن المرجح أن يكون هذا المستشعر الجديد هو ISOCELL HP6 بمقاس يبلغ 1/1.3 بوصة والذي ينطبق على ما يبدو على طراز Pro أيضا وبغض النظر عن كاميرا التقريب من المتوقع أن يكون الهاتفان متطابقين إلى حد كبير حيث يأتي الأول بشاشة يبلغ مقاسها 6.5 بوصة بينما يأتي الثاني بشاشة يبلغ مقاسها 6.9 بوصة مع استثناء ملحوظ يتمثل في قلم S Pen الذي سيبقى حصريا للإصدار الأكبر لتقديم ميزات متقدمة بأبعاد مذهلة تبلغ 160×75 مليمتر تقريبا لتلبية احتياجات المستخدمين المحترفين