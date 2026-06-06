تكنولوجيا: أبل تُلمّح لإلغاء خلفاء Vision Pro مع ظهور تسريبات لإصدار باللون الأسود

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتداول تقارير وتسريبات جديدة احتمال عمل أبل على إصدار من نظارة Vision Pro باللون الأسود، حيث ظهرت صور منسوبة لهذا التصميم عبر الإنترنت، دون تأكيد رسمي حول ما إذا كان نموذجًا تجريبيًا تم إلغاؤه أو خيارًا مستقبليًا ضمن خط الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، أشار المحلل Ming-Chi Kuo إلى تحديث جديد في خارطة طريق أجهزة أبل القابلة للارتداء، حيث ذكر أنه لم يعد هناك أي خليفة مخطط لنظارة Vision Pro ضمن الجيل القادم، ما يشير إلى احتمال توقف تطوير السلسلة بشكل كامل.

وبحسب Kuo، فإن أبل قد توجه تركيزها بدلًا من ذلك نحو تطوير نظارات ذكية أخف وأكثر قابلية للاستخدام اليومي، وهو توجه يُعتقد أنه يحظى بدعم من الرئيس التنفيذي المستقبلي للشركة، جون تيرنوس، نظرًا لإمكانية وصول هذه الفئة إلى شريحة أوسع من المستخدمين وبسعر أقل من Vision Pro.

وتشير التقارير إلى أن الجيل الأول من نظارات أبل الذكية قد يأتي بدون شاشة، مع إطلاق متوقع خلال العام المقبل لمنافسة نظارات Meta Ray-Ban، بينما يُتوقع لاحقًا إطلاق نسخة مزودة بتقنيات عرض متقدمة، إلا أن هذا الإصدار قد تأجل حتى عام 2029.

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