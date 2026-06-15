تكنولوجيا: تسريب يكشف أبرز مواصفات Oppo Find X10 Pro قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن أبرز المواصفات المتوقعة لهاتف Oppo Find X10 Pro، الذي يُنتظر أن ينضم إلى سلسلة Find X10 المرتقبة خلال شهر سبتمبر المقبل.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، سيعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 9600 القادم، والذي يُشاع أنه سيُصنع بدقة 2 نانومتر المتقدمة، ما قد يمنحه كفاءة أعلى في الأداء واستهلاك الطاقة.

وسيأتي الجهاز بشاشة LTPO OLED من إنتاج Tianma بقياس 6.78 بوصة ودقة +1.5K، مع حواف نحيفة ومتناسقة وزوايا دائرية كبيرة تمنحه مظهرًا أكثر أناقة.

وفي قسم التصوير، يُتوقع أن يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل تعتمد على مستشعر Samsung ISOCELL HPC بحجم 1/1.3 بوصة، إلى جانب كاميرا مقربة بدقة 200 ميجابكسل ومستشعر متعدد الأطياف بدقة 3 ميجابكسل. كما يُرجح وجود كاميرا فائقة الاتساع، رغم أن التسريب لم يكشف تفاصيلها.

أما على صعيد البطارية، فتشير التسريبات إلى سعة لا تقل عن 8000 مللي أمبير/ساعة، مع مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية.

كذلك يُتوقع أن يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعياري IP68 وIP69، ما يوفر حماية متقدمة في مختلف ظروف الاستخدام.

وبما أن هذه المعلومات تستند إلى تسريبات غير رسمية، فمن المتوقع ظهور المزيد من التفاصيل خلال الأشهر المقبلة مع اقتراب موعد الإعلان عن الهاتف.

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