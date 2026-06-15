تكنولوجيا: سامسونج بريطانيا تقدم استردادًا نقديًا يصل إلى 300 جنيه إسترليني على أجهزة مختارة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج في المملكة المتحدة حملة عروض صيفية للاسترداد النقدي، تتيح للمستخدمين الحصول على مبالغ تصل إلى 300 جنيه إسترليني عند شراء مجموعة مختارة من أجهزة Galaxy.

ووفقًا للشركة، تستمر الحملة حتى 23 يونيو، وتشمل هواتف بدون عقد، بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية والساعات الذكية وسماعات TWS.

وتتصدر القائمة هواتف Galaxy Z Fold7 الذي يحصل على أعلى قيمة استرداد نقدي تبلغ 300 جنيه إسترليني، بينما تختلف بقية المبالغ حسب كل جهاز.

وبعد إتمام عملية الشراء، يُمنح المستخدمون فترة تصل إلى 30 يومًا لتقديم طلب الاسترداد النقدي، على أن يتم الرد على الطلب خلال 5 أيام عمل لتأكيد القبول أو الرفض.

كما أوضحت سامسونج أن قيمة الاسترداد تُضاف مباشرة إلى محفظة Samsung Wallet، في حين تشمل الحملة عددًا كبيرًا من المتاجر والشركاء، من بينهم شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية والتجزئة مثل Amazon وArgos وCurrys وJohn Lewis وغيرها، بالإضافة إلى متاجر سامسونج الرسمية.

وتتفاوت مبالغ الاسترداد بين الأجهزة، حيث تشمل على سبيل المثال سلسلة Galaxy S26 وGalaxy Tab S11 وأجهزة Galaxy Watch وGalaxy Buds، مع عروض متفاوتة لكل فئة حسب الطراز.

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