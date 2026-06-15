تكنولوجيا: شركة Minix تكشف رسميا عن حاسوبها المصغر الجديد Minix N304 AI بمواصفات اقتصادية ومعالج من شركة Intel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Minix عن جهازها الحاسوب المكتبي المصغر الجديد الذي يحمل اسم Minix N304 AI ليكون خيارا جديدا واقتصاديا يعتمد على منصة معالجات Intel Wildcat Lake الجديدة كليا حيث اختارت الشركة رقاقة جيدة من هذه السلسلة وهي المعالج Core 3 304 CPU وتعتبر هذه الشريحة خيارا أساسيا للمستخدمين وتأتي مع تكوين يحتوي على خمسة أنوية معالجة مع محرك رسوميات مدمج وبسيط من نوع Intel Xe3 iGPU ولم تقم الشركة حتى الآن بمشاركة تفاصيل الأسعار وموعد الإطلاق الرسمي للمستهلكين في الأسواق العالمية

وأوضحت الشركة أن هذا الحاسوب الصغير يمتلك أداء إجماليا جيدا يصل إلى 24 TOPS في عمليات ومهمات الذكاء الاصطناعي بفضل التكامل المشترك بين محرك المعالجة العصبية NPU ومحرك الرسوميات iGPU مما يجعله قادرا على معالجة وإدارة بعض مهام AI الخفيفة بسلاسة ويأتي هذا المعالج الأساسي من Intel مقترنا بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا من نوع LPDDR5X RAM وتخطط Minix لتقديم طراز يتضمن مساحة تخزين داخلية بحجم 512GB من نوع PCIe 3.0 x4 SSD والتي يمكن للمستخدم ترقيتها وتوسيعها بكل سهولة في المستقبل ومثال على ذلك كرت التخزين Samsung 990 Pro 1TB والمعروض حاليا بسعر 219.99 دولار

ويضم جهاز الكمبيوتر المصغر تشكيلة ممتازة ومتنوعة من منافذ الاتصال حيث أكدت Minix تزويد الهيكل بمنفذ من نوع USB 3.2 Gen 2 Type-C ومنفذ للعرض عالي الدقة HDMI 2.1 بالإضافة إلى منفذ DisplayPort 1.4 ومنفذين للشبكات السلكية من نوع Gigabit Ethernet وللاتصال اللاسلكي يدعم الجهاز تقنية Bluetooth 5.3 وتقنية الوايفاي الحديثة WiFi 6 وتظهر الصور الترويجية الأولية أن النظام يأتي بداخل هيكل نحيف للغاية مع تصميم خارجي بسيط وأنيق ولم تفصح Minix بعد عن تفاصيل الأسعار ومواعيد التوفر ولكن من المتوقع نشر هذه المعلومات قريبا لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي تطلعات المستخدمين وتخدم المنظومة المحدثة للأجهزة بأعلى جودة للمستعرضين