تكنولوجيا: OnePlus تحدد موعد إطلاق أول هاتف من سلسلة N في 30 يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OnePlus رسميًا موعد الكشف عن هاتف OnePlus N6، ليكون أول جهاز من سلسلة N يصل إلى السوق الهندية، مع استهداف فئة الهواتف الاقتصادية والمتوسطة.

وأكدت الشركة أن الهاتف سيُطرح رسميًا في الهند يوم 30 يونيو، على أن يتوفر عبر متجر OnePlus الإلكتروني ومنصة Amazon India، بالإضافة إلى عدد من متاجر البيع بالتجزئة.

وفي الوقت نفسه، كشفت OnePlus عن لمحة من تصميم الهاتف دون الإفصاح عن مواصفاته الكاملة. وتُظهر الصور التشويقية الجهاز بلونين هما الأسود والأخضر الفاتح، مع وحدة كاميرات خلفية مربعة تضم مستشعرين وفلاش LED.

كما يبدو أن الهاتف يعتمد تصميمًا قريبًا من هاتف Nord CE6 الذي أطلقته الشركة مؤخرًا، ما يشير إلى توجه OnePlus لتوحيد لغة التصميم بين أجهزتها المختلفة.

ووفقًا للتسريبات، سيأتي OnePlus N6 بسعر يبدأ من أقل من 20 ألف روبية هندية، ما يجعله خيارًا أقل تكلفة من هواتف سلسلة Nord، ويضعه ضمن الفئة الاقتصادية التي تستهدف شريحة أوسع من المستخدمين.

المصدر