تكنولوجيا: Honor تحدد موعد إطلاق X80 Pro Max وتؤكد بطارية ضخمة بسعة 11000 مللي أمبير/ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor رسميًا موعد الكشف عن هاتف X80 Pro Max الجديد، مؤكدةً في الوقت نفسه عددًا من أبرز مواصفاته، وفي مقدمتها البطارية العملاقة التي تستهدف تقديم عمر استخدام استثنائي.

وأكدت الشركة عبر منصة Weibo أن الهاتف سيُكشف عنه في الصين يوم 22 يونيو، كما بدأت بالفعل في استقبال طلبات الحجز المسبق عبر متجرها الرسمي.

وفي خطوة لافتة، زودت Honor الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 11000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 90 واط. كما يدعم الجهاز الشحن العكسي السلكي بقدرة 27 واط، ما يسمح باستخدامه لشحن الأجهزة الأخرى وكأنه بنك طاقة متنقل.

وكشفت الشركة أيضًا عن التصميم الرسمي للهاتف والألوان المتاحة، والتي تشمل الأحمر والأبيض والبرتقالي والأسود الداكن.

ووفقًا للتسريبات الأخيرة، سيأتي Honor X80 Pro Max بشاشة قياس 6.8 بوصة قادرة على الوصول إلى سطوع أقصى يبلغ 10000 نتس، وهو رقم مرتفع للغاية في فئة الهواتف الذكية.

كما يُتوقع أن يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 6 Gen 5، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل. وتشير المعلومات المتداولة أيضًا إلى دعمه لمقاومة الماء والغبار بمستوى متقدم، فضلًا عن تقنيات أمان بيومترية بمواصفات قريبة من الهواتف الرائدة.

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