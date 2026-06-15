تكنولوجيا: Starlink تلغي مزايا الأطباق المجانية قبل إطلاق الجيل الجديد من Standard وMini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أنهت Starlink برنامج الأطباق المجانية استعدادًا لإطلاق جيل جديد من معداتها، في خطوة قد تمهد لوصول تحديثات كبيرة إلى أجهزة Standard وMini خلال الفترة المقبلة.

وبعد أن كانت الشركة توفر طبق Starlink Standard مجانًا مع بعض الاشتراكات السكنية، بدأت الآن بفرض رسوم شهرية إضافية بقيمة 10 دولارات تحت مسمى “رسوم المعدات” أو “تأجير الأجهزة”. وبذلك سيدفع المشتركون تكلفة شهرية مستمرة مقابل استخدام الطبق دون امتلاكه فعليًا، مع ضرورة إعادته عند إلغاء الخدمة.

كما أوقفت Starlink ميزة الحصول على طبق Mini مجانًا مع باقة Residential Max، ما يعني أن المشتركين الراغبين في الاستفادة من الإنترنت الفضائي أثناء التنقل سيضطرون إلى شراء الجهاز بشكل منفصل، إلى جانب دفع الرسوم الشهرية الجديدة.

وتأتي هذه التغييرات في وقت تستعد فيه الشركة لإطلاق جيل جديد من معدات Starlink. وتشير التسريبات إلى أن إصدار Standard Gen 4 سيأتي بتصميم أكثر قابلية للحمل مع دعم مزايا إضافية، من بينها الاستفادة من شبكة الأقمار الصناعية الجديدة V3 التي يُتوقع أن توفر سرعات تصل إلى مستوى الجيجابت.

أما طبق Mini المرتقب، فقد يحصل على بطارية مدمجة ودعم للشحن عبر USB-C، إلى جانب تحسينات في الأداء وسرعات الاتصال، ما يجعله أكثر ملاءمة للاستخدام أثناء السفر والتنقل.

ويرى مراقبون أن فرض رسوم تأجير الأجهزة الجديدة قد يكون جزءًا من استراتيجية Starlink لتعزيز الإيرادات، خاصة مع استمرار نمو قاعدة مشتركيها عالميًا.

المصدر