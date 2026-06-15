تكنولوجيا: تحديث تطبيق Garmin Express يصلح مشكلات الخرائط ويطور عمليات المزامنة للأجهزة الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جارمن تحديثا جديدا يحمل رقم الإصدار Garmin Express 7.29.0 والمخصص لبرنامجها المصاحب للساعات الذكية حيث يعالج هذا التحديث العديد من الأخطاء البرمجية ويحسن من كفاءة إدارة الأجهزة بما في ذلك عمليات المزامنة وتحديثات الخرائط والتعامل مع المحتوى وتشتهر جارمن بساعاتها الذكية المتقدمة والتي يمكن استخدامها عادة لسنوات طويلة دون الحاجة لتوصيلها بجهاز الكمبيوتر حيث يتم التعامل مع المزامنة والتحديثات عادة عبر تقنيات Bluetooth أو شبكات Wi-Fi المدمجة بناء على طراز الساعة ومع ذلك يظل برنامج Garmin Express أداة مساعدة ومهمة للغاية تمكن المستخدمين من توصيل أجهزتهم عبر منفذ USB لتثبيت تحديثات البرامج الثابتة وإدارة الخرائط وإضافة تطبيقات Connect IQ ويمكن للمستخدمين الآن تثبيت الإصدار الجديد مباشرة من خلال وظيفة التحديث المدمجة بالبرنامج

ويأتي سجل التغييرات الرسمي مختصرا للغاية حيث يتضمن ملاحظة عامة حول إصلاحات برمجية طفيفة وتحسينات عامة دون الخوض في التفاصيل الدقيقة ومن بين المشكلات التي تم معالجتها بشكل خاص مشكلة كانت تمنع المستخدمين سابقا من استرداد المحتوى الذي تم شراؤه بالإضافة إلى حل مشكلة كانت تواجه قائمة انتظار التحديثات كما تم إصلاح خطأ في الترجمة كان يؤثر على الحروف الصينية التقليدية بالرغم من أن هذا الإصلاح لن يؤثر على معظم المستخدمين في الأسواق العالمية الأخرى

وهناك إصلاح آخر لم يتم إدراجه في سجل التغييرات الرسمي ولكنه ورد في منشور على المنتدى الخاص بالشركة حيث ينبغي أن يعيد تحديث Garmin Express 7.29.0 وظيفة إدارة الخرائط بشكل صحيح مما يتيح للمستخدمين تنظيم الخرائط المثبتة على ساعاتهم بشكل دقيق وسليم مرة أخرى لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي تطلعات المستخدمين وتخدم المنظومة المحدثة للأجهزة بأعلى جودة للمستعرضين