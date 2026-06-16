تكنولوجيا: EA تدمج الإعلانات داخل الألعاب وسط مخاوف من تصاعد أساليب تحقيق الأرباح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت EA منصة إعلانية جديدة تحمل اسم EA Advertising، تهدف إلى دمج الإعلانات داخل الألعاب بشكل أكثر تفاعلية وديناميكية، ما أثار مخاوف بين اللاعبين من توسع أساليب تحقيق الأرباح داخل الألعاب المدفوعة.

ورغم أن الإعلانات ليست جديدة في الألعاب الرياضية، خاصة عبر اللوحات الإعلانية داخل الملاعب، فإن منصة EA الجديدة تسمح بتغيير الإعلانات بحسب اللعبة أو الحدث أو الفئة المستهدفة، مستندة إلى خادم إعلانات خاص بالشركة وأدوات تطوير مدمجة مع محرك Frostbite.

وتؤكد EA أن الهدف هو تقديم تجارب إعلانية “طبيعية وغير مزعجة”، تشمل لوحات الملاعب الرقمية والتحديات والمكافآت والمحتوى الترويجي المدمج داخل اللعبة.

كما أشارت إلى تعاونها مع علامات تجارية مثل Visa وRed Bull وMountain Dew، التي حصلت حتى على فريق قابل للعب داخل EA Sports College Football 26.

في المقابل، قوبلت الفكرة بانتقادات واسعة من مجتمع اللاعبين، خاصة على Reddit، حيث يرى كثيرون أن الإعلانات الديناميكية قد تتحول إلى شبكة إعلانية متكاملة داخل ألعاب تُباع بسعر كامل.

وتتركز المخاوف حول إمكانية توسع الفكرة مستقبلًا لتشمل إعادة اللقطات الدعائية أو النوافذ الترويجية المزعجة، خصوصًا أن EA تحقق بالفعل إيرادات ضخمة من المشتريات داخل الألعاب وأنماط مثل Ultimate Team والمحتوى الإضافي المدفوع.

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