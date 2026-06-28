تكنولوجيا: مايكروسوفت تمدد دعم تحديثات أمان Windows 10 حتى 2027

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مددت مايكروسوفت بصمت برنامج التحديثات الأمنية الممتدة (ESU) لنظام Windows 10 لمدة عام إضافي، ليصبح موعد انتهائه الجديد في 12 أكتوبر 2027 بدلًا من أكتوبر 2026.

وكان من المقرر أن يستمر البرنامج لمدة عام واحد فقط بعد انتهاء الدعم الرسمي لنظام Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، إلا أن صفحة دعم جديدة نشرتها مايكروسوفت أكدت أن جميع المستخدمين المشتركين بالفعل في البرنامج سيستمرون في الحصول على التغطية الأمنية حتى الموعد الجديد دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء.

ويتوفر الاشتراك في البرنامج مجانًا لمستخدمي حسابات مايكروسوفت، كما يمكن الحصول عليه عبر استبدال 1000 نقطة من Microsoft Rewards أو دفع رسوم تبلغ 30 دولارًا.

ورغم استمرار مايكروسوفت في تشجيع المستخدمين على الانتقال إلى Windows 11، فإن ارتفاع أسعار الذاكرة العشوائية وتكاليف الأجهزة يجعل الترقية أقل جاذبية بالنسبة إلى عدد كبير من مستخدمي Windows 10 الذين لا تزال أجهزتهم تعمل بكفاءة.

ويُعد الاشتراك في برنامج ESU ضروريًا لمستخدمي Windows 10 المتصلين بالإنترنت، لأنه يضمن استمرار وصول تحديثات الأمان، بينما قد تصبح الأجهزة غير المشتركة عرضة للاستغلال عبر الثغرات الأمنية التي لن تحصل على إصلاحات مستقبلية.

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